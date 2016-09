SOUNDRENALINE 2016: Navicula Bawakan 9 Lagu

Natalia Indah Kartikaningrum

Bisnis.com, MANGUPURA--Navicula, band psychedelic-grunge asal Bali tampil memukau di panggung Louder Than Ever Soundrenaline 2016 dengan membawakan 9 lagu.

9 lagu tersebut terdiri dari Everyone Goes to Heaven, Menghitung Mundur, Aku Bukan Mesin, Orang Utan, Mafia Hukum, Busur Hujan, Bali Berani Berhenti, Refuse to Forget, dan Metropolutan. Gede Robi, Vokalis serta Gitaris Navicula, mengatakan kali ini merupakan penampilannya yang keempat di panggung Soundrenaline.

“Penampilan spesial kami kali ini dengan menyisipkan instrumen musik tradisional suling sebagai pembukaan,” tuturnya usai tampil di Soundrenaline 2016, Sabtu (3/9/2016).

Menurutnya, dibandingkan dengan Soundrenaline yang pertama kali, sekarang ini jauh lebih matang. Selain itu, dari tahun ke tahun musik serta ide-ide yang dituangkan dalam Soundrenaline juga semakin beragam.

“Bahkan komunitas yang digandeng pun beraneka ragam dan tahun ini lebih banyak yang diajak berkolaborasi bersama Soundrenaline. Kami berharap kedepannya Soundrenaline lebih seru lagi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Soundrenaline menjadi salah satu event terbesar di Indonesia dan dengan adanya event besar tersebut bisa menjadi pemicu para musisi Indonesia agar lebih terlibat.