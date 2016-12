Bisnis.com, JAKARTA--Gairah perfilman Indonesia semakin meningkat. Film-film Indonesia semakin menunjukkan grafik positif di sepanjang tahun 2016 ini.

Co Founder & Director BookMyShow Indonesia Sudhir Syal mengatakan hal itu terbukti dengan jumlah penonton yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Apalagi tahun 2016 banyak sekali film-film Indonesia yang beredar di bioskop Tanah Air yang membuat pilihan menonton film makin beragam.



“Tahun 2016 adalah momen kebangkitan film Indonesia yang akan selalu diingat. Sebab di tahun ini muncul film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1 yang telah mencatatkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Besarnya jumlah penonton film ini telah menggeser posisi film Laskar Pelangi yang selama 8 tahun berturut-turut menduduki posisi pertama. Sebuah prestasi yang mengagumkan,” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (29/12/2016).

Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 - Youtube

Menjelang pergantian tahun 2016-2017, berikut BookMyShow sajikan 10 daftar film Indonesia terlaris di tahun 2016 yang dihimpun dari situs filmindonesia.or.id yang mencakup raihan jumlah penonton dan asumsi penghitungan pendapatan kotor tahun 2013 sebesar Rp 30.000 per penonton.



1. Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1

Pendapatan kotor: Rp 205 miliar

Film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 mendominasi sebagai daftar film Indonesia terlaris di tahun 2016. Tak hanya sukses merajai Box Office Tanah Air di tahun 2016, film produksi Falcon Pictures tersebut bahkan menorehkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dengan raihan jumlah penonton sebesar 6,8 juta, film remake trio Dono, Kasino, Indro ini ditaksir mengumpulkan pendapatan kotor sebesar Rp 205 miliar.



2. Ada Apa Dengan Cinta 2

Pendapatan kotor: Rp 109 miliar

Di posisi kedua ditempati oleh sekuel film Ada Apa dengan Cinta. Romansa kisah Cinta dan Rangga tampaknya sukses menghipnotis penonton Indonesia dengan raihan jumlah penonton sebesar 3,7 juta. Dengan kesuksesannya, film Ada Apa Dengan Cinta 2 ditaksir telah meraih keuntungan sebesar Rp 109 miliar.



3. My Stupid Boss

Pendapatan kotor: Rp 91 miliar

Kisah unik dalam film My Stupid Boss sukses mendaftarkan diri sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2016. Dengan raihan jumlah penonton sebesar 3 juta, film yang dibintangi oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari ini pun berhasil mengumpulkan keuntungan yang ditaksir bernilai Rp 91 miliar.



4. Rudy Habibie

Pendapatan kotor: Rp 60 miliar

Pesona Reza Rahadian kembali menghipnotis penonton Tanah Air dengan filmnya yang berjudul {Rudy Habibie}. Film produksi MD Entertainment ini pun sukses menempati posisi ke-4 sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2016. Film {Rudy Habibie} berhasil mengumpulkan jumlah penonton sebesar 2 juta dengan total pendapatan kotor yang ditaksir bernilai hingga Rp 60 miliar.



5. Koala Kumal

Pendapatan kotor: Rp 55,9 miliar

Menyusul di posisi kelima terdapat film garapan Raditya Dika yang berjudul Koala Kumal. Film produksi Starvision Plus ini berhasil mengantongi jumlah penonton sebesar 1,86 juta dengan total pendapatan kotor hingga Rp 55,9 miliar.



6. Comic 8: Casino Kings Part 2

Pendapatan kotor: Rp 55 miliar

Film arahan sutradara Anggy Umbara kembali masuk dalam 10 besar film Indonesia terlaris di tahun 2016. Sukses menempatkan film Warkop DKI Reborn: part 1 di posisi pertama, film besutannya yang lain yang berjudul Comic 8: Casino Kings Part 2 menyusul di posisi ke-6. Film produksi Falcon Pictures ini berhasil meraih jumlah penonton sebesar 1,83 dengan estimasi pendapatan kotor yang diraih sebesar Rp 55 miliar.



7. ILY from 38.000 Ft

Pendapatan kotor: 47 miliar

Di posisi ke-7 terdapat film produksi Screenplay Films yang berjudul ILY from 38.000 Ft. Film yang dibintangi oleh Michelle Ziudith dan Rizky Nazar ini sukses meraih pendapatan kotor sebesar 47 miliar dengan raihan jumlah penonton sebesar 1,5 juta.



8. Hangout

Pendapatan kotor: 35 miliar

Siapa bilang genre komedi-thriller tidak bisa sukses di Indonesia? Hangout misalnya. Nyatanya film yang dibintangi, ditulis, dan disutradarai oleh Raditya Dika ini berhasil meraih kesuksesan besar. Sejak dirilis pada 22 Desember 2016 lalu, film produksi Rapi Films tersebut berhasil meraih jumlah penonton sebesar 1,17 juta hanya dalam waktu sepekan. Jumlah tersebut pastinya akan terus bertambah seiring dengan masa penayangannya di sejumlah bioskop di Tanah Air.



9. London Love Story

Pendapatan kotor: 33 miliar

Menyusul di posisi ke-9 kembali ditempati oleh film drama-romantis yang berjudul London Love Story. Film dengan raihan jumlah penonton 1,1 juta ini ditaksir telah mengumpulkan pendapatan kotor hingga Rp 33 miliar.



10. Headshot

Pendapatan kotor: Rp 20 miliar

Akhir tahun 2016 aktor laga, Iko Uwais kembali merilis film terbarunya yang berjudul Headshot. Film yang telah dirilis pada 8 Desember 2016 itu hingga kini berhasil mengumpulkan jumlah penonton sekitar 684 ribu. Dengan kesuksesannya film besutan Mo Brothers ini ditaksir telah mengumpulkan pendapatan kotor sebesar Rp 20 miliar. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan penayangannya di sejumlah bioskop Tanah Air.