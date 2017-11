Share this post :

Sutradara Hollywood dari Indonesia Livi Zheng - Dok. Pribadi

Bisnis.com, JAKARTA – Sutradara Hollywood berdarah Indonesia, Livi Zheng, akan menjadi salah satu contoh anak muda yang akan berbagi pengalaman dalam gelaran Forum Human Capital Indonesia pada November 2017.

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, dalam forum human capital terbesar di Indonesia ini, Livi akan menjadi pembicara bersama dua menteri Kabinet Kerja yakni Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Herdy Harman mengatakan pemilihan Livi sejalan dengan tema yang diangkat pada tahun ini yakni ‘Fostering Indonesian Heroes: The Future Competitive Great Talent’.

Hal tersebut juga bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Pasalnya, di era modern, pahlawan memiliki arti luas. Dalam konteks human capital, pahlawan adalah mereka yang dapat memberikan kontribusi besar bagi negara di bidang apapun.

“Seperti olahraga, seni dan hiburan, ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, dan lain-lain,” ujar Herdy dalam keterangan resmi, Rabu (1/11/2017).

Kamariah Latief, Kordinator Materi FHCI mengatakan Livi merupakan sutradara film yang berkarier di Hollywood. Film layar lebar yang dihasilkan selalu memiliki unsur Indonesia, maka Livi dianggap mampu mengharumkan nama bangsa dan negara.

“Saatnya generasi muda bangsa untuk berani bermimpi besar, memiliki global mindset, endurance dan persisten dalam mencapai impian. Livi Zheng adalah contoh bagi semua,” katanya.

Livi baru saja menyelesaikan empat proyek di Indonesia. Beberapa di antaranya film iklan berformat film pendek Life is Full of Surprises dan Second Chance yang proses syutingnya di lakukan di Sukabumi.

Dalam film Life is Full of Surprises Livi mengombinasikan adegan bola api, cambuk api dan pencak silat sebagai adegan pembukaan film ini.

Film ini diluncurkan pada 28 Oktober 2017, bertepataan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sementara, film Second Chance akan dirilis pada 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

FHCI merupakan forum para pegiat human capital khususnya di BUMN yang rutin bertemu dan membahas berbagai isu seputar pengembangan human capital. Perhatian FHCI tidak hanya difokuskan pada pengembangan human capital di BUMN, tapi juga Indonesia secara umum.

Inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Indonesia Human Capital Summit (IHCS) yang tahun ini akan digelar pada 9-10 November 2017 di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. IHCS 2017 ditargetkan bisa menarik 1.200 pengunjung dari berbagai kalangan di bidang human capital dan masyarakat umum.