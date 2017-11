Ramalan Cinta - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Awal November sudah kita injak. Dan Oktober pun sudah terlewati.

November tampaknya akan menjadi bulan yang membawa keberuntungan, kepuasan, dan hal baru bagi banyak orang.

Sepanjang November pertemuan Venus-Jupiter yang menjanjikan keharmonisan dan kemakmuran, kesenangan dan cinta, keberuntungan dan kesuksesan akan nyata terlihat.

Dalam skala percintaan, bulan ini akan dipenuhi dengan romansa mulai dari perkenalan kencan, pertunangan, pernikahan, pesta, pesta, liburan, dan perjalanan.

Di sisi lain, pertemuan antara Mars dan Pluto dapat menciptakan momen ketegangan, yang memicu keras kepala dan ego, dan dapat mengintensifkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol.

Mengingat fakta bahwa aspek-aspek lain pada bulan November 2017 memiliki efek positif, namun tidak begitu dinamis,dapat memotivasi dan mendorong orang keluar dari sisi negatifnya dan menjadikan hubungan asmara menjadi lebih harmonis dan mesra.

Last but not least, di akhir bulan bagi beberapa orang akan menjalani beberapa keputusan penting terkait hubungannya. Dan in akan berdampak jangka panjang pada hubungan mereka.

Berikut ramalan cinta sepanjang November 2017 berdasarkan zodiak Anda

1 Aries dan Taurus

Aries Masalah hati, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan, akan…

Ramalan Cinta/Istimewa Aries Masalah hati, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan, akan mendorong, dan menantang Anda untuk bertindak.

Anda akan menjadi penentu arah hubungan dengan pasangan. Akankah menuju yang lebih baik atau lebih buruk.

Anda dituntut untuk memiliki inisiatif dan berusaha untuk mengatur hal-hal agar tetap berada di jalur yang diinginkan. Dan kemungkinan besar Anda akan berhasil.

Hubungan Anda juga akan makin erat karena pencapaian bersama, bisa yang terkait dengan uang, barang atau bisnis bersama. Taurus November 2017 menjanjikan keberuntungan dalam cinta dan pernikahan, kebahagiaan dan harmoni dalam hubungan.

Peluang ini besar, namun tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Karena, akan ada beberapa solusi sehingga Anda bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Kartu Anda bulan ini sangat bagus, tapi terserah bagaimana Anda memainkannya. Mungkin Anda harus lebih berani dan tekun.

2 Gemini dan Cancer

Gemini November 2017 akan menjadi bulan penuh tekanan dalam hal asmara bagi…

Cinta ramalan/Istimewa Gemini November 2017 akan menjadi bulan penuh tekanan dalam hal asmara bagi Geminians.

Perasaan Anda terhadap soulmate akan makin besar. Dan jika Anda masih sendiri, maka Anda akan menemukannya segera.

Anda bisa menjalankan hubungan penuh emosi dengan seseorang yang bekerja di perusahaan yang sama. Di luar itu, nampaknya pada bulan November 2017 ada hubungan antara perasaan dan pekerjaan Anda. Namun ini bukan berarti akan ada perselingkuhan Anda dengan rekan kerja. Cancer Selama bulan November 2017, Anda akan beruntung dalam soal kencan, dan akan memulai kisah cinta.

Mungkin saja hubungan Anda akan penuh rahasia, atau kencan satu malam saja yang akan memberikan arti besar dalam percintaan.

Kemungkinan akan ada sensasi erotis baru yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya.

Di sisi lain, bagi mereka yang sudah menikah, kemungkinan hamil dan memiliki anak akan sangat besar selama November 2017 ini.

3 Leo dan Virgo

Leo Sepanjang bulan ini akan menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan yang berkaitan…

Zodiak cinta/Istimewa Leo Sepanjang bulan ini akan menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan yang berkaitan dengan rumah, keluarga, dukungan dari orang tua, hadiah, atau kerjasama yang bagus dan berharga untuk hubungan Anda.

Selama dua pekan pertama, hubungan Anda dan pasangan akan semakin intim dari sebelumnya. Anda akan merasa lebih dekat dengan pasangan, dengan hanya tinggal di rumah bersama orang yang Anda cintai. Virgo November akan penuh dengan traveling, emosi dan sukacita!

Anda bisa melakukan perjalanan untuk menemukan cinta atau bertemu seseorang yang sangat berarti bagi Anda.

Tapi, harus berhati-hati, karena kemungkinan akan ada banyak janji-janji palsu, atau justru Anda mungkin membuat janji yang tidak akan menjadi kenyataan.

Dan satu hal lagi: Anda seharusnya tidak mencampuradukkan uang dan hubungan dengan pasangan. Selain itu, semuanya baik dan bagus.

4 Libra dan Scorpio

Libra Selama November 2017 cinta datang kepada Anda, dan menanti Anda. Yang…

Ramalan zodiak/Istimewa Libra Selama November 2017 cinta datang kepada Anda, dan menanti Anda. Yang harus Anda lakukan adalah melihat sekeliling dengan lebih hati-hati dan menerima sinyal yang dikirim ke arah Anda.

Anda mungkin cenderung senang menyendiri, namun tidak ada salahnya mulai membuka diri atau merayu lawan jenis untuk mendapatkan pasangan.

Entah Anda sedang menjalin hubungan atau menginginkannya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan cinta ada di depan dan akan terpusat selama bulan November 2017. Komunikasi, pandangan umum, dan kompatibilitas intelektual masih penting bagi Anda agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Uang juga relevan dalam keputusan memilih pasangan. Scorpio Selama bulan November 2017, Scorpions akan menjadi orang-orang yang paling bahagia di planet ini.

Sekarang saatnya memulai hubungan baru, atau memperkuat hubungan yang Anda miliki sekarang.

Telusuri hatimu dan setelah Anda melihat apa yang Anda inginkan kejarlah. Karena November ini akan menjadi peluang bagus untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan.

5 Sagitarius dan Capricorn

Sagitarius Bulan ini, Anda lebih tertarik pada hubungan atau pasangan Anda,…

Ramalan bintang2/ Sagitarius Bulan ini, Anda lebih tertarik pada hubungan atau pasangan Anda, mendorong Anda untuk mencari lebih banyak keintiman, memiliki keinginan yang lebih besar untuk melakukan segala macam hal bersama dengan pasangan.

Sagitarius yang terkenal senang mandiri, akan tergantikan oleh kebutuhan untuk kebersamaan, kerjasama, dan pengertian.

Di sisi lain, Anda bisa melewati sebuah istilah di mana Anda memeriksa kehidupan cinta Anda dengan lebih banyak perhatian dan kemungkinan besar menjelang akhir bulan ujian akan membuat Anda memberikan kesimpulan atau keputusan.

Tapi November 2017 juga memiliki sisi yang berbicara tentang potensi kebahagiaan terlarang. Capricorn November 2017 akan banyak menawarkan Capricornians pada tingkat emosional dan sensual.

Anda akan sangat dibutuhkan pasangan dalam mendukung kehidupan sosial dan pekerjaannya.

Perjalanan, komunikasi jarak jauh, kontak dengan orang asing atau luar negeri dan pencarian intelektual-budaya yang sama juga akan menjadi hal sangat penting yang terjadi sepanjang bulan ini.

6 Aquarius dan Pisces

Aquarius Selain kebahagiaan dan kesenangan yang akan Anda dapatkan, ada beberapa…