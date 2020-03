Update Virus Corona: Italia Tambah 27 Kematian, Total 3.168 Korban Jiwa di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA – Angka kematian akibat wabah penyakit virus corona (Covid-19) mencapai total 3.168 korban jiwa, dengan Italia mencatat pertambahan jumlah korban jiwa terbesar.

Dikutip dari www.worldometers.info, jumlah korban jiwa di Italia bertambah sebanyak 27 orang, sehingga menjadikan total kematian di negeri ini mencapai 79 orang hingga Rabu (4/3/2020) pagi WIB, jumlah terbesar setelah China.

Pertambahan jumlah korban jiwa juga dialami di Iran, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Prancis sebanyak 11, 6, 3, dan 1 orang masing-masing. Sementara itu, Spanyol melaporkan 1 korban jiwa di negaranya.

Dengan demikian, hingga Rabu pagi ini, Iran mencatat total korban jiwa sebanyak 77 orang, Korea Selatan sebanyak 34 orang, Prancis dengan 4 orang, dan Amerika Serikat sebanyak 9 orang (lihat tabel).

Adapun jumlah korban jiwa di China, tempat bermulanya wabah ini, mencapai 2.945 orang atau bertambah 2 orang dari laporan sebelumnya. Secara jumlah kasus, China tetap mencatat angka terbesar yakni 80.152 kasus.

Virus ini juga telah menjalar ke 79 negara lainnya di dunia. Menyusul China berturut-turut adalah Korea Selatan dengan 5.186 kasus, Italia dengan 2.502 kasus, dan Iran yang mencatat 2.336 kasus. Adapun Indonesia mencatatkan 2 kasus bersama Brasil, Mesir, Estonia, Irlandia, dan Senegal.

Meski demikian, dari total 92.880 kasus terjangkiti virus corona di seluruh dunia, 48.495 pasien dinyatakan berhasil sembuh. Sebanyak 41.217 orang masih terinfeksi, dengan 7.162 di antaranya dalam kondisi serius atau kritis.

Seperti dilansir Bloomberg, negara bagian Washington melaporkan dua kematian lebih lanjut akibat Covid-19 sehingga menambah jumlah kematian di AS menjadi 9 orang. Kasus infeksi juga meningkat di Korea Selatan dan Iran, di mana lebih banyak aparat setempat didiagnosis positif terinfeksi.

Sementara itu, semakin banyak perusahaan ternama yang berupaya menimalisir penyebaran virus corona terhadap karyawannya. JPMorgan Chase & Co. meminta ribuan karyawan di AS untuk bekerja dari rumah, sedangkan Ford Motor Co. mengeluarkan larangan untuk perjalanan bisnis.

Di sisi lain, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan negara-negara tidak boleh "mengibarkan bendera putih" dan harus melancarkan strategi penahanan agresif, bahkan jika mereka tidak memiliki ataupun mencatat sedikit kasus baru virus corona.

Update Kasus dan Korban Jiwa Virus Corona Negara/Area Jumlah Kasus Jumlah Korban Jiwa China 80.152 2.945 Korea Selatan 5.186 34 Italia 2.502 79 Iran 2.336 77 Kapal Diamond Princess 706 6 Jepang 293 6 Prancis 212 4 Spanyol 165 1 Amerika Serikat 118 9 Hong Kong 101 2 Thailand 43 1 Taiwan 42 1 Australia 39 1 San Marino 10 1 Filipina 3 1

Sumber: worldometers