Ronaldo Resmi Tunangan dengan Georgina Rodriguez, Simak Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA — Megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan kekasihnya Georgina Rodriguez telah mengumumkan pertunangan mereka pada Senin, 11 Agustus, setelah delapan tahun bersama.

Rodriguez mengungkapkan kabar tersebut melalui sebuah unggahan Instagram yang menampilkan foto tangan mereka bersama, memamerkan cincin pertunangan berlian berbentuk oval, disertai keterangan dalam bahasa Spanyol yang berarti "Ya, saya bersedia. Dalam hidup ini dan dalam seluruh hidupku."

Hubungan pasangan ini dimulai pada tahun 2016, dan mereka tampil bersama untuk pertama kalinya di depan publik di ajang Penghargaan Sepak Bola FIFA Terbaik pada Januari 2017.

Mereka kemudian mengonfirmasi hubungan mereka di Instagram pada tahun yang sama, menandai awal perjalanan publik mereka bersama.

Sebelum bertunangan, Rodriguez, yang berusia 31 tahun, telah memiliki keluarga dengan Ronaldo, termasuk si kembar Eva Maria dan Mateo, putri Alana, putri Bella, dan putra sulung Ronaldo, Cristiano Jr. dari berasal dari hubungan Ronaldo sebelumnya.

Pasangan ini mengalami kehilangan tragis pada bulan April 2022 ketika saudara kembar Bella, Ángel, meninggal saat lahir.

Siapa Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, lahir di Argentina dan dibesarkan di Spanyol, telah memantapkan dirinya sebagai sosok terkemuka di industri mode dan hiburan.

Hubungannya dengan Ronaldo melambungkan namanya ke pengakuan global, tetapi sejak itu dia telah sukses membangun jalur kariernya sendiri.

Sebagai model dan influencer, Rodriguez telah bekerja sama dengan rumah mode bergengsi, tampil dalam kampanye untuk merek-merek mewah termasuk Gucci, Prada, dan Chanel.

Portofolio profesionalnya tak hanya mencakup model, tetapi juga hiburan televisi.

Rodriguez juga merupakan bintang serial realitas Netflix-nya sendiri berjudul 'I Am Georgina', yang memberikan pemirsa gambaran intim tentang kehidupan pribadi dan keluarganya.

Acara ini memberikan gambaran tentang pengalaman sehari-hari dan hubungannya dengan salah satu pemain sepak bola paling terkenal.

Pengumuman pertunangan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan mereka selama delapan tahun, yang ditandai oleh momen-momen menggembirakan dan momen-momen penuh tantangan.

Perkembangan hubungan mereka sejak pertemuan pertama di tahun 2016 hingga pertunangan mereka saat ini menunjukkan evolusi kemitraan mereka, yang telah bertahan menghadapi tekanan kehidupan publik dan tantangan pribadi.

Kisah mereka melingkupi kesuksesan profesional dan pertumbuhan pribadi, karena mereka telah menyeimbangkan karier dengan kehidupan keluarga.

Perjalanan pasangan ini juga merupakan perpaduan antara pencapaian pribadi dan profesional, dengan kedua individu mempertahankan identitas mereka masing-masing sambil membangun kehidupan bersama.

Pengumuman pertunangan mereka menambah momen penting lainnya dalam sejarah bersama mereka, yang telah diikuti oleh jutaan penggemar di seluruh dunia.