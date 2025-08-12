Busana Tamu Undangan HUT ke-80 RI Pakaian Adat, Masyarakat Nuansa Merah Putih

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau tamu undangan resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 untuk mengenakan pakaian adat, sebagaimana tradisi tahun sebelumnya.

“Kalau untuk undangan resmi, memang kita harapkan menggunakan pakaian adat,” ujar Prasetyo usai memantau gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Namun, untuk masyarakat umum yang akan hadir di kawasan Istana, pemerintah tidak mewajibkan pakaian tertentu.

Prasetyo mengatakan, yang terpenting adalah partisipasi dan semangat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan

Apalagi, kata Prasetyo upacara HUT ke-80 RI akan digelar dalam dua sesi, yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan pesta rakyat pada sore hari, yang keduanya diperkirakan dihadiri ribuan tamu undangan dan masyarakat.

“Kalau untuk masyarakat, kita tidak mewajibkan menggunakan pakaian tertentu. Yang penting semangatnya. Kalau di rumah punya baju warna merah atau ada nuansa merah-putihnya, berkenan dipakai, itu Alhamdulillah,” pungkas Prasetyo Hadi.

Selain menghadiri upacara di Istana, masyarakat diimbau untuk menghidupkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan perlombaan, gotong royong, dan perayaan budaya di lingkungan masing-masing. Pemerintah mengajak sekolah, kampus, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta untuk memasang bendera merah putih, umbul-umbul, serta atribut HUT RI sepanjang bulan Agustus.

Pemerintah pun berharap dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, peringatan kemerdekaan tahun ini dapat menjadi momentum untuk membangun semangat nasionalisme serta menguatkan komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan maju.