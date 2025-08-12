Jakarta Kota Termahal ke-18 Dunia, Singapura Nomor 1

Bisnis.com, JAKARTA - Survei laporan Kekayaan dan Gaya Hidup Global Julius Baer 2025 diterbitkan di tengah titik balik ekonomi global.

Dilansir dari bussiness insider, survei tersebut juga memberikan peringkat kota termahal di dunia.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Singapura menduduki peringkat kota termahal di dunia secara individu. London naik ke posisi kedua, menggeser Hong Kong ke posisi ketiga.

Baca Juga 10 Kota Terkaya dengan Miliarder Terbanyak di Dunia, Ada Tokyo dan Singapura

Laporan edisi 2025, menyebutkan "hidup sejahtera" berarti kemampuan untuk membeli dan secara teratur membelanjakan 20 barang dan jasa mewah yang biasanya dinikmati oleh individu berpenghasilan tinggi.

Ini termasuk biaya sekolah swasta, properti mewah, jam tangan, makan malam mewah, dan penerbangan kelas bisnis.

Data harga dikumpulkan di 25 kota antara November 2024 dan Maret 2025, dan setiap kota diperingkat berdasarkan total biaya rata-rata tertimbang dari semua 20 barang tersebut, yang dikonversi ke dalam dolar AS.

Baca Juga Deretan Kota Terkaya di Dunia 2023, New York Paling Tajir

Untuk melengkapi indeks harga, Julius Baer juga melakukan Survei Gaya Hidup terpisah, dengan mensurvei 360 individu berpenghasilan tinggi di 15 negara pada bulan Februari dan Maret 2025 untuk memahami bagaimana orang kaya berbelanja dan berinvestasi.

Berikut 10 kota termahal di dunia

Singapore London Hong Kong Monaco Zurich Shanghai Dubai New York Paris Milan

Jakarta kota termahal ke-18

Sementara itu, Jakarta menempati urutan ke-18 kota termahal di dunia, dan peringkat 8 secara regional tingkat Asia Pasifik.

Dari survei tersebut, Jakarta menjadi kota nomor satu dengan kenaikan harga pakaian pria sebesar 2,6% secara global, dan 2,1% secara regional.

Baca Juga 10 Kota Terkaya di Dunia 2023: China dan AS Mendominasi

kenaikan harga tertinggi di Jakarta tahun ini dibandingkan 2024 yakni harga biaya kesehatan yang naik 59,4% secara global, dan 55,3% secara regional.

Kemudian disusul dengan harga lasik yang naik 40% secara global dan 34% secara regional.

Selanjutnya harga sepatu perempuan naik 33,4% secara global dan 36,4% secara regional.

Kemudian harga sepeda motor naik 33,4% secara global dan 26,7% secara regional.