Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
POLUSI JAKARTA HARI INI. Suasana Monumen Nasional (Monas) dan gedung bertingkat dengan diselimuti polusi udara di Jakarta, Minggu (27/8/2023). JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Travel

Jakarta Kota Termahal ke-18 Dunia, Singapura Nomor 1

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Selasa, 12 Agustus 2025 - 18:39
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Survei laporan Kekayaan dan Gaya Hidup Global Julius Baer 2025 diterbitkan di tengah titik balik ekonomi global.

Dilansir dari bussiness insider, survei tersebut juga memberikan peringkat kota termahal di dunia.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Singapura menduduki peringkat kota termahal di dunia secara individu. London naik ke posisi kedua, menggeser Hong Kong ke posisi ketiga.

Baca Juga 10 Kota Terkaya dengan Miliarder Terbanyak di Dunia, Ada Tokyo dan Singapura

Laporan edisi 2025, menyebutkan "hidup sejahtera" berarti kemampuan untuk membeli dan secara teratur membelanjakan 20 barang dan jasa mewah yang biasanya dinikmati oleh individu berpenghasilan tinggi.

Ini termasuk biaya sekolah swasta, properti mewah, jam tangan, makan malam mewah, dan penerbangan kelas bisnis.

Data harga dikumpulkan di 25 kota antara November 2024 dan Maret 2025, dan setiap kota diperingkat berdasarkan total biaya rata-rata tertimbang dari semua 20 barang tersebut, yang dikonversi ke dalam dolar AS.

Baca Juga Deretan Kota Terkaya di Dunia 2023, New York Paling Tajir

Untuk melengkapi indeks harga, Julius Baer juga melakukan Survei Gaya Hidup terpisah, dengan mensurvei 360 individu berpenghasilan tinggi di 15 negara pada bulan Februari dan Maret 2025 untuk memahami bagaimana orang kaya berbelanja dan berinvestasi.

Berikut 10 kota termahal di dunia

  1. Singapore
  2. London
  3. Hong Kong
  4. Monaco
  5. Zurich
  6. Shanghai
  7. Dubai
  8. New York
  9. Paris
  10. Milan 

Jakarta kota termahal ke-18

Sementara itu, Jakarta menempati urutan ke-18 kota termahal di dunia, dan peringkat 8 secara regional tingkat Asia Pasifik.

Dari survei tersebut, Jakarta menjadi kota nomor satu dengan kenaikan harga pakaian pria sebesar 2,6% secara global, dan 2,1% secara regional. 

Baca Juga 10 Kota Terkaya di Dunia 2023: China dan AS Mendominasi

kenaikan harga tertinggi di Jakarta tahun ini dibandingkan 2024 yakni harga biaya kesehatan yang naik 59,4% secara global, dan 55,3%  secara regional.

Kemudian disusul dengan harga lasik yang naik 40% secara global dan 34% secara regional.

Selanjutnya harga sepatu perempuan naik 33,4% secara global dan 36,4% secara regional.

Kemudian harga sepeda motor naik 33,4% secara global dan 26,7% secara regional.

Jakarta Kota Termahal ke-18 Dunia, Singapura Nomor 1

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025
Premium

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Deretan 10 Wanita Terkaya di Dunia Agustus 2025, Kekayaan Walton Makin Fantastis
Tokoh Bisnis

Deretan 10 Wanita Terkaya di Dunia Agustus 2025, Kekayaan Walton Makin Fantastis

3 hari yang lalu
Ini Dia 10 Orang Terkaya Dunia Agustus 2025, Elon Musk dan Larry Ellison Paling Kaya
Tokoh Bisnis

Ini Dia 10 Orang Terkaya Dunia Agustus 2025, Elon Musk dan Larry Ellison Paling Kaya

1 minggu yang lalu
Top 5 Wanita Terkaya di Indonesia dengan Kekayaan Puluhan Triliun
Tokoh Bisnis

Top 5 Wanita Terkaya di Indonesia dengan Kekayaan Puluhan Triliun

3 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Jakarta Kota Termahal ke-18 Dunia, Singapura Nomor 1
Info Travel

Jakarta Kota Termahal ke-18 Dunia, Singapura Nomor 1

52 menit yang lalu
Wow, Harga Cincin Tunangan Ronaldo dan Georgina Ditaksir Seharga Rp81 Miliar
Entertainment

Wow, Harga Cincin Tunangan Ronaldo dan Georgina Ditaksir Seharga Rp81 Miliar

2 jam yang lalu
Ronaldo Resmi Tunangan dengan Georgina Rodriguez, Simak Profilnya
Entertainment

Ronaldo Resmi Tunangan dengan Georgina Rodriguez, Simak Profilnya

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ronaldo Resmi Tunangan dengan Georgina Rodriguez, Simak Profilnya

2

Disebut Film Horor Terseram 2025, Debut Weapons di Box Office Raup US$42,5 Juta

3

Lebih dari 72% Pria Indonesia Merokok, Paling Tinggi di Dunia

4

Studi Sebut Olahraga Ini Dapat Membantu Melawan Kanker Payudara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro