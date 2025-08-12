Bisnis Indonesia Premium
Cincin berlian Georgina Rodriguez/instagram Georgina
Entertainment

Wow, Harga Cincin Tunangan Ronaldo dan Georgina Ditaksir Seharga Rp81 Miliar

Mia Chitra Dinisari
 Selasa, 12 Agustus 2025 - 17:15
Bisnis.com, JAKARTA - Cristiano Ronaldo melamar kekasih lamanya, Georgina Rodriguez, dengan cincin pertunangan kolosal yang layaknya seorang miliarder.

Dilansir dari Page Six, Rodríguez memamerkan cincin pertunangan barunya di Instagram, mengonfirmasi pertunangannya dengan bintang sepak bola berusia 40 tahun itu dan memukau para penggemar dengan cincin yang memukau itu, yang menampilkan batu tengah berpotongan oval dan dua batu samping.

Meskipun pasangan itu tidak mengonfirmasi siapa yang membuat cincin pertunangan raksasa itu, para ahli mengatakan kepada Page Six Style bahwa harganya bisa berkisar antara $2 hingga $5 juta.

Ronaldo Resmi Tunangan dengan Georgina Rodriguez, Simak Profilnya

Ajay Anand, CEO Rare Carat, memperkirakan batu tengah tersebut berwarna D dan kejernihan sempurna, berpotensi memiliki berat lebih dari 30 karat  yang berarti nilainya mencapai $5 juta.

Sementara itu, dilansir dari wwd, cincin itu menampilkan berlian oval 25 hingga 30 karat, sementara batunya terlihat modern.

Harga berlian tergantung pada warna, kejernihan, dan fluoresensi berlian.

Inigo Martinez Resmi Merumput ke Arab Saudi, Susul Ronaldo

Berlian ini digambarkan sebagai tatahan tiga batu klasik, dengan batu tengah yang tampak diapit oleh dua batu samping oval yang lebih kecil, bertahtakan platinum atau emas putih 18 karat, sehingga mempertegas warna putih alami berlian.

Empat cabang cakar ganda memberikan keamanan pada batu tengah sekaligus menambahkan sentuhan elegan pada keseluruhan desain.

Desainnya menyerupai cincin pertunangan Lauren Sánchez, yang menampilkan cincin cushion-cut 30 karat senilai sekitar $2,5 juta.

Cristiano Ronaldo Resmi Jadi Miliarder, Namun Belum Jadi Pesepak Bola Terkaya

