Taylor Swift Sumbang 1 Juta Dolar untuk Korban Tornado Nashville

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift menyumbangkan donasi sebesar 1 juta dolar untuk korban tornado di Nashville.

"Nashville adalah rumah saya dan kenyataan bahwa begitu banyak orang telah kehilangan rumah mereka sungguh menghancurkan saya," tulis Taylor di Instagram Stories, dikutip dari E!News, Jumat.

"Aku sudah menyumbang ke Middle Tennessee Emergency Response Fund. Jika kamu ingin melakukan hal yang sama, silahkan lakukan," ujarnya lebih lanjut.

Sebelumnya pada Selasa (3/3), tornado dahsyat melanda Tennessee Tengah, Nashville. Menurut NBC News, peristiwa itu menewaskan sedikitnya 24 orang sehingga menjadikannya peristiwa tornado paling mematikan kedua dalam sejarah AS.

Sejak berita itu beredar, banyak artis musik country yang menyatakan dukungan mereka untuk mereka yang terkena dampak.

Selain Swift, duo Dan + Shay juga memberikan bantuan berupa konser amal dan donasi bagi korban terdampak tornado yang merupakan kampung halaman mereka tersebut.

"Sejalan dengan tur kami yang dimulai besok di Nashville di Bridgestone Arena pada Jumat dan Sabtu, melalui kekuatan musik, kita semua akan bersatu untuk merayakan semangat kota kita yang luar biasa," kata Dan + Shay dalam sebuah pernyataan.

"Atas nama Dan + Shay, kita juga akan memberikan donasi 100 ribu dolar AS kepada The Community Foundation of Middle Tennessee. Kami menantikan dua pertunjukan yang tak terlupakan, di kota yang paling kami sayangi," pungkasnya.













