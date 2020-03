Nuansa Penuh Cinta dalam Koleksi Terbaru Perhiasan Emas Hartadinata

Journey of Love terbagi menjadi 3 fase yaitu, First Love, Show Your Love dan Celebrate Your Love. “Pada kesempatan ini, kami ingin meluncurkan fase First Love terlebih dahulu. Fase ini menggambarkan awal mula perjalanan cinta, di mana sepasang kekasih berharap untuk bertemu, selalu bersama-sama setiap waktu, serta merindu jika terpisah jarak dan waktu. Fase First Love terdiri dari 3 koleksi perhiasan, yaitu Rose, Love Letter, dan Key