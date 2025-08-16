Bisnis Indonesia Premium
Momen Anak Penyanyi BCL Jadi Pemimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus/instagram
Entertainment

Momen Anak Penyanyi BCL Jadi Pemimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Sekolahnya

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Sabtu, 16 Agustus 2025 - 22:29
Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL membagikan momen anak tunggalnya Noah Sinclair menjadi pemimpin upacara bendera 17 Agustus 2025.

BCL mengatakan Noah menjadi pemimpin upacara kemerdekaan di sekolahnya.

Dikutip dari akun instagramnya, dia mengaku sangat haru dan bangga dengan keikutsertaannya dalam upacara bendera itu.

Menurutnya, momen itu akan selalu disimpan selamanya dalam hidupnya.

Menurutnya, momen itu akan selalu disimpan selamanya dalam hidupnya.

"Hari ini… melihat Noah berdiri tegak memimpin upacara kemerdekaan di sekolahnya.. Haru & bangga… momen yang akan aku simpan selamanya," tulisnya.

Dari foto-foto yang dibagikan BCL di akun instagramnya, tampak Noah memakai seragam petugas upacara putih-putih dan peci hitam serta selendang berwarna merah yang diikat di lehernya.

Dia juga memakai sarung tangan putih dan sabuk hitam seperti halnya seragam standar petugas upacara.

Dia juga memakai sarung tangan putih dan sabuk hitam seperti halnya seragam standar petugas upacara.

Foto-foto yang ditampilkan BCL ketika momen Noah menjadi pempin upacara, hormat kepada bendera merah putih, dan juga foto bersama BCL dan suaminya, Tiko.

Baca Juga Suami BCL Penuhi Panggilan Polisi untuk Diperiksa Terkait Kasus Penggelapan Dana

