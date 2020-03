Deretan Pesohor Hollywood Tertular Corona Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Andy Cohen jadi publik figur Hollywood terbaru yang dinyatakan positif terjangkit virus corona Covid-19.

Produser sekaligus pembawa acara bincang-bincang di saluran televisi Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen" itu mengumumkan dirinya kena Covid-19 lewat unggahan Instagram pada Jumat (20/3/2020) malam.

"Setelah beberapa hari karantina mandiri, dan merasa tidak enak, saya dinyatakan positif terkena virus corona," kata pria berusia 51 tahun tersebut dalam unggahan di Instagram.

Cohen mendorong para pengikutnya agar melakukan isolasi mandiri dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak mendesak.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua profesional medis yang bekerja tanpa lelah untuk kita semua, dan mendesak semua orang untuk tinggal di rumah dan menjaga diri mereka sendiri," kata Cohen yang baru saja mengumumkan bahwa dia akan memindahkan acara bincang-bincangnya ke apartemennya di New York City saat bekerja dari rumah (Work from Home).

Acara itu akan dinamai "Watch What Happens Live with Andy Cohen: @ Home" bahkan dia sudah memilliki ssederet nama tamu yang akan datang dan berbincang di sofa ruang tamunya seperti Nene Leakes, Jerry O’Connell dan Ramona Singer.

Cohen adalah sosok bintang terbaru yang dites positif di tengah pandemi global, menambah panjang daftar yang mencakup Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Rachel Matthews, Daniel Dae Kim, Colton Underwood, dan lainnya.

Rekan-rekan sesama selebritas membanjiri kolom komentar Cohen, mereka mengiriminya doa untuk pemulihan penuh.

Teman lamanya Kelly Ripa menulis, "Oh, nooooooo Andy. Maafkan aku ... aku mencintaimu."

John Mayer memposting, "Beristirahatlah. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati."

Lainnya termasuk Sarah Jessica Parker, Amy Sedaris, Philippy Sibuk, Guy Oseary, Mark Consuelos, Sandra Bernhard, Willie Geist, Shangela, Hollywood Reporter.