Produser Harvey Weinsten Terinfeksi Virus Corona di Penjara

Bisnis.com, JAKARTA - Produser Hollywood Harvey Weinstein dikabarkan positif terinfeksi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Dilansir dari Vanity Fair pada Senin (23/3/2010), pria berusia 68 tahun itu dikabarkan menjadi satu dari dua narapidana di penjara Wende Correctional Facility, New York, AS yang terinfeksi Covid-19. Dia terinfeksi virus tersebut

Seperti diketahui, produser 'Django Unchained' dan 'The Lord of the Rings' itu harus mendekam di penjara selama 23 akibat sejumlah kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan selama dua tahun.

Weinstein diketahui sudah mendapatkan perawatan dan ditahan secara terpisah dengan narapidana lainnya sejak awal bulan Maret lantaran mengeluh sakit dada.

Menurut pihak yang berewenang, Weinstein diindikasi sudah mengidap virus saat dia dipindahkan ke Pulau Rikers di New York pada Rabu pekan lalu.

Sebelum dipindahkan ke Wende, yang terletak di sebelah timur Buffalo, Weinstein pernah ditahan di Pulau Rikers, New York. Penjara di pulau tersebut diketahui memiliki lebih dari 40 narapidana yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Weinstein terbelit kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan setelah sejumlah aktris, diantaranya adalah Rose McGowan, Angelina Jolie, dan Gwyneth Paltrow mengungkapkan pengalamannya.

Dia disebut menggunakan kekuasaannya sebagai produser untuk melakukan pelecehan.