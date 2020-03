Cairan Pembersih Jadi Pengganti Disinfektan? Ini Kata LIPI

Bayclin Lemon (dengan pengenceran 20 mL per 1 liter air)

Bayclin Regular (dengan pengenceran 20 mL per 1 liter air)

Bratacare Disinfectane Concentrate (dengan pengenceran 10 ml per 1 liter air)

Clorox Disinfecting Bleach (dengan pengenceran 10 ml per 1 liter air)

Clorox Toilet Bowl Clener with Bleach (dengan pengenceran 40 ml per 1 liter air)

Dettol All in One Disinfectant Spray