Update Covid-19 Global: 856.045 Kasus Seluruh Dunia, AS Paling Berbahaya

Sebagian besar jumlah kasus Covid-19 di Negeri Paman Sam datang dari New York. Pada Selasa, New York melaporkan 9.300 kasus baru yang membawa total jumlah kasus di negara bagian AS mencapai sekitar 76.000.