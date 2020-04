Update Virus Corona Global: Hampir 2 Juta Kasus di Seluruh Dunia, AS Paling Banyak

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah kasus penyakit virus corona (Covid-19) mencapai hampir 2 juta di seluruh dunia. Lebih dari 30 persen angka tersebut dicatatkan oleh Amerika Serikat.

Dikutip dari www.worldometers.info, jumlah kasus baru infeksi virus corona di Negeri Paman Sam melonjak sebesar 25.169 pada Senin (13/4/2020).

Dengan demikian, total jumlah kasus di AS mencapai 585.469 hingga Senin (13/4) malam waktu GMT atau Selasa (14/4/2020) pagi WIB. Sebanyak 36.205 orang di antaranya berhasil sembuh dan 23.592 pasien meninggal dunia.

Lonjakan tersebut semakin mengukuhkan posisi negeri berekonomi terbesar di dunia itu sebagai negara dengan jumlah kasus dan korban jiwa terbanyak di dunia akibat Covid-19.

Sebagian besar jumlah kasus di AS datang dari negara bagian New York yang hingga Senin waktu setempat mencapai hampir 200.000 kasus, dengan angka kematian menembus 10.000 pasien. Menyusul New York adalah New Jersey yang mencatat sekitar 64.000 kasus dan 2.400 pasien di antaranya meninggal dunia.

Meski demikian, sejumlah negara bagian AS, termasuk New York dan New Jersey, membentuk koalisi untuk merencanakan dibukanya kembali aktivitas perekonomian mereka yang terkoordinasi.

Berturut-turut menyusul banyaknya kasus di AS adalah Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, dan Inggris yang mencatat total 170.099, 159.516, 136.779, 130.072, dan 88.621 kasus (lihat tabel).

Secara keseluruhan, total kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 1.922.145 kasus hingga Senin malam. Sebanyak 443.801 orang di antaranya dinyatakan berhasil sembuh, 119.559 pasien meninggal dunia, dan 1.358.785 pasien masih terinfeksi.

Dari sisi jumlah korban jiwa, menyusul Amerika Serikat, Italia mencatat angka kematian tertinggi yakni 20.465 orang, disusul Spanyol, Prancis, dan Inggris sebanyak 17.756, 14.967, dan 11.329 korban jiwa.

Virus ini sendiri telah menyebar ke total 210 negara di dunia. Di Indonesia, total jumlah kasus tercatat 4.557, dengan 399 pasien di antaranya meninggal dunia dan 380 orang sembuh.

Update Virus Corona 10 Negara Teratas Negara Jumlah Kasus Terbanyak Jumlah Korban Jiwa Jumlah Pasien Sembuh Amerika Serikat 585.469 23.592 36.205 Spanyol 170.099 17.756 64.727 Italia 159.516 20.466 35.435 Prancis 136.779 14.967 27.718 Jerman 130.072 3.194 64.300 Inggris 88.621 11.329 N/A China 82.160 3.341 77.663 Iran 73.303 4.585 45.983 Turki 61.049 1.296 3.957 Belgia 30.589 3.903 6.707

Sumber: Worldometers