Sophie Navita : Work Life Balance adalah Kewajiban

Bisnis.com, JAKARTA – Penulis Sophie Navita Simanjuntak meyakini keseimbangan membagi pekerjaan dan kehidupan pribadi wajib dicapai untuk mendorong kedamaian hidup dan produktivitas.

Mantan presenter ini mengaku, meski work life balance adalah sebuah kewajiban guna mendorong kualitas hidup, namun strategi ini sulit dicapai.

"Tidak ada manusia yang bisa betul-betul mendapatlan keseimbangan sempurna ini. Namun bagi saya hal ini seperti riding a bicycle," ungkap Sophie kepada Bisnis, beberapa waktu yang lalu.

Walaupun sudah mahir, namun bila ada tantangan di jalan seperti jalan bebatuan, terik matahari, angin berhembus terlalu kencang, tetap perlu diatur sesuai kebutuhan.

"So it’s a never ending process. Selalu ada pelajaran baru," kata Sophie.

Sebagai pekerja kreatif, istri Pongky Barata ini menilai kesulitan work life balancd adalah karena otak kreatif yang bekerja terus, maka sering ingin melakukan banyak hal dan project pada saat yang bersamaan atau berdekatan.

"Dan melalui pengalaman pribadi, menurut saya ini tidak bijak karena merepotkan diri sendiri. Hahaha," sambungnya.

Sophie yang juga aktif sebagai healthy chef ini memberi tips yang selama ini dia terapkan dalam kehidupan.

Sophie berperan kepada para pekerja kreatif. terimalah fakta sebagai pribadi yang kreatif, sehingga tak henti ingin meluncurkan ide

Namun memutuskan untuk mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan atau berhimpitan dapat menjadi hal yang sia-sia.

"It's a total waste of energy and creativity. Imbasnya hasilnya tidak akan optimal," jelas Sophie.

presenter, keseimbangan