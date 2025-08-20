Tanda-tanda Pertemanan Menganggu Kesehatan Mental Anda

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap orang pasti punya sahabat atau setidaknya teman dalam kehidupannya.

Teman merupakan tempat berbagi dalam susah dan senang dalam kehidupan Anda.

Tapi ada kalanya Anda mungkin merasa lelah dengan hubungan pertemanan Anda dan merasa telah menguras energi selama menjalaninya.

Dilansir dari timesofindia, ada beberapa hal yang bisa bikin pertemanan menguras energi dan mengganggu kesehatan mental Anda.

Berikut tanda-tanda pertemanan Anda membuat masalah kesehatan mental

1. Kemenangan Anda tak lagi terasa aman

Salah satu tanda paling jelas dari persahabatan yang menguras emosi adalah hilangnya kegembiraan dan rasa ragu untuk berbagi kesuksesan dengan teman karena takut dicap 'pamer'. Hubungan ini tidak lagi menghadirkan kebahagiaan atau kenyamanan, melainkan perasaan terus-menerus menyembunyikan kebahagiaan, kekesalan, atau bahkan terjebak.

Emosi positif perlahan menghilang, digantikan oleh emosi negatif seperti kemarahan, ketidaksabaran, atau ketakutan. Anda mungkin merindukan sosok teman Anda yang dulu atau menyesali energi dan perhatian yang telah dikeluarkan.

2. Selalu muncul rasa bersalah

Beberapa teman sering menggunakan taktik emosional untuk mencapai keinginan mereka, membuat orang lain merasa bersalah atau bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Entah itu melalui komentar pasif-agresif, pemerasan emosional, atau bahkan tekanan untuk membuat keputusan yang merugikan diri sendiri. Siklus manipulatif membuat seseorang cemas dan ragu, selalu mempertimbangkan pilihan dan batasan.

Demi persahabatan, seseorang mungkin menyetujui sesuatu hanya untuk menghindari konflik, meskipun itu berarti mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Namun, jauh di lubuk hati, rasa bersalah dapat menciptakan rasa kewajiban dan beban emosional yang sulit dihindari atau ditangani. Seiring waktu, persahabatan menjadi kurang tentang hubungan yang tulus, melainkan lebih tentang menyesuaikan dan mengelola suasana hati orang lain.

3. Batasan yang luar biasa!

Tidak menghormati batasan pribadi merupakan tanda peringatan utama dari persahabatan yang menguras emosi. Teman Anda mungkin mengganggu privasi Anda, menekan Anda ke dalam situasi yang tidak nyaman, atau terus-menerus mengabaikan permintaan ruang.

Sering kali, rasanya mustahil untuk mengatakan tidak karena takut konfrontasi atau kehilangan persahabatan. Namun, dalam proses melakukan hal-hal yang ditolak hati, seseorang mulai membenci diri sendiri karena tidak mendengarkan otaknya sendiri.

4. Bergaul terasa lebih berat daripada bersenang-senang

Persahabatan adalah ikatan di mana seseorang dapat duduk bersama tanpa takut dihakimi atas kejujurannya. Ketika perasaan ini mulai memudar, baik sebelum, selama, maupun setelah berinteraksi dengan seorang teman, Anda mengalami stres, kecemasan, atau kelelahan fisik itulah indikasi bahwa persahabatan Anda perlu dipikirkan kembali. Perasaan-perasaan ini tidak muncul dalam hubungan yang sehat, di mana Anda menantikan waktu bersama.

Pada akhirnya, tubuh dan pikiran Anda mendambakan istirahat dan jarak sebagai cara untuk melindungi diri. Kecemasan atau kelelahan kronis yang disebabkan oleh seorang teman adalah hal yang umum, meskipun mungkin terdengar sangat aneh, tetapi itu merupakan sinyal bahwa hubungan tersebut tidak memperkaya Anda.

4. Anda selalu menjadi orang yang menyesuaikan diri

Anda mendapati diri Anda mengorbankan waktu, energi, dan bahkan kesejahteraan pribadi untuk mengakomodasi kebutuhan teman Anda. Pengorbanan ini jarang disadari atau dibalas, sehingga menimbulkan reaksi negatif yang semakin besar terhadap ikatan tersebut.

Seiring waktu, pengorbanan ini menjadi hal yang biasa, bukan pengecualian. Anda mungkin mengorbankan kesempatan, hubungan, atau perawatan diri hanya untuk menjaga kedamaian atau memenuhi tuntutan mereka. Perilaku seperti itu menunjukkan persahabatan yang menguras tenaga, alih-alih memberdayakan. Setiap orang berhak atas hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan timbal balik, bukan kompromi tanpa akhir. Orang hanya dapat mencintai orang lain ketika mereka sendiri dicintai.



