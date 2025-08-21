Indonesia Menari Kembali Hadir setelah Empat Tahun, Bakal Ramaikan Sejumlah Mall di 12 Kota

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Menari, sebuah gerakan menari bersama di pusat perbelanjaan yang diinisiasi Indonesia Kaya, persembahan Bakti Budaya Djarum Foundation, kembali hadir tahun ini.

Baca Juga Indonesia Menari Kembali Digelar

Acara ini akan mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan tarian tradisional Indonesia dengan konsep modern dan menyenangkan.



Indonesia Menari juga digelar dalam rangka merayakan hari ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ke-12 tahun ini, Indonesia Menari akan hadir di 12 kota di Indonesia pada 12 Oktober 2025 mendatang.



Indonesia Menari merupakan kegiatan tahunan dari Indonesia Kaya yang dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2019, Indonesia Menari sukses dilaksanakan secara serempak di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Medan, Makassar, dan Palembang.



Kegiatan ini sempat dihentikan pada 2020 karena pandemi, namun hadir secara virtual pada 2021. Setelah empat tahun berlalu, para pecinta tari dapat kembali ikut serta dan menyaksikan kemeriahan acara ini dalam Indonesia Menari 2025.



“Setelah absen selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang luar biasa ini menjadi dorongan bagi kami untuk kembali menyelenggarakan acara ini secara langsung sekaligus merayakan ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ke-12. Kehadiran kembali Indonesia Menari menjadi bentuk apresiasi kami atas semangat dan kecintaan masyarakat terhadap seni tari tradisional yang dikemas secara modern,” ujar Renitasari Adrian, Program Director Indonesia Kaya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).



Mengusung kampanye #MenaridiMall, Indonesia Menari 2025 akan diselenggarakan di pusat-pusat perbelanjaan indoor yang tersebar di 12 kota di seluruh Indonesia.



Rangkaian kota tersebut mencakup Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, serta kota-kota baru seperti Surabaya, Bali, Balikpapan, Manado, Bekasi, dan Karawang.



Pendaftaran peserta untuk program ini dibagi dalam tiga fase. Fase pertama telah resmi dibuka pada 12 Agustus 2025, dan khusus diperuntukkan bagi peserta di Bali, Balikpapan, Makassar, dan Manado.



Kemudian, pendaftaran fase kedua akan dimulai pada 19 Agustus 2025 bagi peserta di kota Medan, palembang, Semarang, dan Surabaya. Sementara itu, bagi peserta di Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Bandung akan dibuka pada 26 Agustus 2025 mendatang.



Pendaftaran Indonesia Menari 2025 dilakukan melalui www.indonesiakaya.com dan tanpa dipungut biaya apapun.



Untuk tahun ini, Indonesia Menari akan hadir dalam bentuk tarian kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang. Tidak ada rentang umur bagi peserta yang ingin ikut serta, selama masih bisa mengikuti koreografi Indonesia Menari 2025 dengan sempurna.



Seluruh peserta nantinya wajib membawakan koreografi tarian yang telah dibuat khusus untuk Indonesia Menari 2025 karya Bathara Saverigadi Dewandoro yang diperkaya dengan iringan aransemen lagu-lagu tradisional Indonesia oleh Alffy Rev. Adapun, persyaratannya, koreografi yang sudah ditentukan tidak boleh diubah, tetapi untuk pola lantai dan komposisi dalam koreografi boleh dikembangkan oleh para peserta.



“Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi wadah bagi para penari, tetapi juga menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya tari Indonesia. Melalui format yang modern dan lokasi yang mudah diakses seperti pusat perbelanjaan, kami ingin menunjukkan bahwa tari tradisional tetap relevan dan bisa dinikmati oleh siapa pun,” tutup Renita.