Kabar Gembira, Youtube Gelar Festival Film 10 Hari Nonstop!

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar gembira bagi Anda para penikmat film. Pasalnya, Youtube akan menyelenggarakan festival film daring bertajuk We Are One: A Global Film Festival yang menggandeng 20 festival film dunia.

Dilansir dari Variety pada Selasa (28/4/2020) festival film daring itu akan berlangsung selama 10 hari mulai 29 Mei-7 Juni 2020 di laman https://youtube.com/weareone.

Sebanyak 20 festival film dunia yang bergabung dengan We Are One Festival adalah: Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, BFI London Film Festival, Cannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival.

Baca Juga : Unik! Youtuber Bahas Berakhirnya Virus Corona Pakai Rumus Matematika

Kemudian Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival, dan Venice Film Festival.

Meski bergabung dalam acara yang sama, masing-masing festival akan akurasi film mereka sesuai standar yang telah mereka miliki.

We Are One: A Global Film Festival bukanlah acara pengganti dari masing-masing festival film. Karena tujuan utama dari penyelenggaraan festival film daring tersebut adalah menghibur masyarakat di tengah pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Baca Juga : Jaringan Tegang, Netflix dan Youtube Sepakat Kurangi Kualitas Video

"We Are One: A Global Film Festival menyatukan kurator, artis, dan penutur untuk menghibur dan memberikan bantuan kepada penonton lainnya di seluruh dunia," kata Jane Rosenthal, kepala Tribeca Enterprises dan Tribeca Film Festival.

We Are One: A Global Film Festival akan menampilkan berbagai jenis film dengan dan diskusi panel. Namun, pihak penyelenggara baru akan mengumumkan judul film yang akan ditayangkan beberapa pekan mendatang.

Festival film daring itu bisa Anda nikmati secara cuma-cuma, akan tetapi penonton diminta untuk membuat donasi demi penanganan Covid-19, yang disebut pihak YouTube dan Tribeca akan meringankan kerja Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), sejumlah lembaga lokal, regional, dan global.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi, youtube