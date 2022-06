Kabar Duka, Komedian Kontrakan Rempong, Rita Warintil Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Youtuber sekaligus komedian, Rita Warintil meninggal dunia pada 6 Juni 2022. Sebelumnya, dia sempat memberikan kabar bahwa sedang sakit.

Nama asli Rita Warintil adalah Purwadi. Dia lahir pada 12 Agustus di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Warintil dikenal sebagai pemain Kontrakan Rempong.

Sebelumnya, Rita Warintil sempat mengabarkan ke kerabatnya bahwa sedang sakit. Namun, tiba-tiba saja, Instagram @warintilofficial menyampaikan bahwa dia telah meninggal dunia.

Semasa hidup, aksinya banyak mengundang gelak tawa. Para fansnya banyak yang terkejut saat mendengar kabar duka yang dibaca di Instagram.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hati yang paling dalam, kami dan keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah di Surganya Allah Amin.

Bagi yang kenal Almarhum kami mohon agar dimaafkan segala kesalahan Almarhum baik yg disengaja maupun tidak sengaja dan kami mohon do'a dari teman teman semua

(Alm Purwadi Ex Rita, Bobo Wak Men dan Tini)

Berikut respon dari teman, fans dan kerabatnya:

arifmuhammaddd_

innalillahiwainnailaihirojiun semoga ditempatkan dibarisan orang yang beriman dan keluarga diberikan kekuatan juga keikhlasan

kdi2020_haviz

ya Allah. selamat jalan kak. semoga amal ibadah nya di terima di sisi allah

aldi.manoban

turut berduka yg tabah untuk keluarga yg ditinggalkan, bakalan rindu rita-wakmin-bobo

ysmmanurung

Sending my deepest condolences, may he rest in peace. Truly played kak Rita, Bobo Wak Men & Tini well. Sending lots of strength to his family & loved ones

