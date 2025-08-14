Jalan Cepat 3.000 Langkah per Hari Bisa Cegah Penyakit Jantung dan Stroke

Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Preventive Cardiology menemukan bahwa berjalan cepat sebanyak 3.000 langkah per hari dapat mengurangi risiko serangan jantung, gagal jantung, dan stroke.

Studi ini adalah salah satu yang pertama menunjukkan hubungan dosis-respons antara jumlah langkah harian dan masalah utama pada jantung dan pembuluh darah.

Dilansir dari medicalnewstoday, sebagai bagian dari studi mereka, para peneliti memeriksa data dari lebih dari 32.000 orang yang terdaftar dalam basis data Biobank Inggris. Para partisipan didiagnosis menderita tekanan darah tinggi.

Mereka mengenakan akselerometer di pergelangan tangan mereka selama seminggu untuk mengukur kecepatan dan jarak berjalan mereka.

Para peneliti menemukan bahwa dibandingkan dengan jumlah langkah harian sebanyak 2.300 langkah, berjalan lebih dari 3.000 langkah setiap hari dan berjalan kaki secara teratur dengan kecepatan lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kejadian jantung mayor sebesar 17% pada orang dengan tekanan darah tinggi.

Untuk setiap 1.000 langkah tambahan yang dilakukan setiap hari, terdapat penurunan risiko gagal jantung sebesar 22%, penurunan risiko stroke sebesar 24%, dan penurunan risiko serangan jantung sebesar 9%.

Studi ini menambah kumpulan penelitian yang semakin banyak yang menunjukkan bahwa olahraga dalam jumlah berapa pun dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular.

Cheng-Han Chen, MD, seorang ahli jantung intervensi bersertifikat dan direktur medis Program Jantung Struktural di MemorialCare Saddleback Medical Center di Laguna Hills, CA, yang tidak terlibat dalam penelitiannya, mengatakan hasil ini signifikan karena menunjukkan hubungan dosis-respons yang sangat jelas antara berjalan kaki dan peningkatan risiko kardiovaskular, bahkan pada tingkat berjalan kaki yang rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa bahkan beberapa aktivitas fisik lebih baik daripada tidak sama sekali, dan bahwa lebih banyak mungkin bahkan lebih baik.

Studi ini juga menyimpulkan bahwa berjalan kaki lebih dari 10 ribu langkah sehari dikaitkan dengan manfaat tambahan dalam mengurangi risiko stroke.

Menurut Carl J. Lavie Jr., MD, Direktur Medis Rehabilitasi Jantung dan Kardiologi Preventif di John Ochsner Heart and Vascular Institute, berjalan kaki memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kesehatan.

Manfaatnya banyak, termasuk meningkatkan fungsi otonom (keseimbangan antara sistem vagal dan simpatis), memperbaiki profil kardiometabolik, termasuk sindrom metabolik dan diabetes, mengurangi peradangan, dan mengurangi stres psikologis,” ujar Lavie, yang juga tidak terlibat dalam penelitian ini.

Para peneliti juga menemukan manfaat peningkatan langkah pada mereka yang tidak memiliki tekanan darah tinggi. Mereka memeriksa data dari lebih dari 37.000 orang tanpa hipertensi dan menemukan bahwa tambahan 1.000 langkah setiap hari menghasilkan risiko 20,2% lebih rendah terkena kejadian kardiovaskular utama yang merugikan, risiko gagal jantung 23,2% lebih rendah, risiko infark miokard (serangan jantung) 17,9% lebih rendah, dan risiko stroke 24,6% lebih rendah.

Pedoman Aktivitas Fisik untuk Orang Amerika merekomendasikan agar orang dewasa membutuhkan 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berjalan cepat 5 hari seminggu selama 30 menit. Parveen Garg, MD, ahli jantung di Keck Medicine USC, mengatakan bahwa gerakan adalah prioritas dan jumlah langkah yang diambil tidak harus menjadi fokus utama.