Sederet Drama yang Dibintangi Nam Joo Hyuk: Who Are You hingga Twenty-Five Twenty-One

Bisnis.com, SOLO - Aktor Korea Selatan Nam Joo Hyuk dituding melakukan perundungan terhadap teman sekolahnya.

Tudingan itu langsung tersebar luas di media sosial hingga diberitakan oleh media lokal.

Melansir dari Koreaboo, Joo Hyuk dituding bergabung dalam sebuah geng beranggotakan 15 orang yang suka melakukan kenakalan di sekolah.

Pemeran Start-Up itu dituduh telah menindas, memukul, hingga meminta uang secara paksa terhadap temannya sejak duduk di sekolah menengah pertama.

Nama Nam Joo Hyuk mulai melejit di dunia hiburan setelah membintangi drama berjudul Weightlifthing Fairy Kim Bok Joo bersama dengan Lee Sung Kyung.

Sebelumnya, ia juga didapuk menjadi pemeran utama drama berjudul Who Are You dan The Bride of Habaek.

Namanya semakin menjulang tinggi setelah membintangi drama Start-Up dan Twenty-Five Twenty-One yang ditayangkan di platform Netflix.

Berikut deretan drakor yang pernah dibintangi oleh Nam Joo Hyuk:

Cheese In The Trap

Cheese in the Trap merupakan drama adaptasi webtoon yang berfokus pada kehidupan mahasiswa bernama Hong Seol dan Yoo Jung.

Keduanya akhirnya menjalin hubungan meskipun berada dalam kelas sosial yang berbeda.

Seketika, hubungan mereka menjadi rumit sejak kedatangan Baek In Ho dan Baek In Ha, teman masa kecil Yoo Jung.

Who Are You

Drama ini menceritakan mengenai kisah anak kembar yang memiliki kisah yang sangat berbanding terbalik.

Mereka adalah Eun Byul dan Eun Bi. Saat keadaan mulai diluar kendali, keduanya akhirnya bertukar posisi untuk menghindari masalah yang dimiliki oleh masing-masing.

Start-Up

Start-Up menceritakan kisah orang-orang di dunia perusahaan startup. Drama ini fokus pada karakter Seo Dal Mi dan Nam Do San yang berusaha keras untuk mendirikan perusahaan teknologi.

Keduanya kemudian bekerja sama dan bersaing melawan kakak Seo Dal Mi yang memiliki privilege dari ayah angkatnya.

Weightlifthing Fairy Kim Bok Joo

Mengangkat cerita dari dunia atlet, Nam Joo Hyuk didapuk menjadi pemeran utama bersama dengan Lee Sung Kyung.

Joo Hyuk berperan sebagai Joon Hyung yang merupakan seorang atlet renang. Ia diceritakan jatuh cinta kepada rekannya, Bok Joo yang merupakan atlet angkat besi.

Twenty-Five Twenty-One

Twenty Five Twenty One merupakan drama yang mengisahkan kehidupan anak muda yang terdampak krisis keuangan IMF di Korea Selatan pada 1998.

Drama ini kemudian menyoroti perjuangan Baek Yi-jin (Nam Joo-hyuk) yang harus hidup mandiri di keluarganya yang terkena dampak krisis ekonomi Korea.

Di sisi lain, Na Hee-do (Kim Tae-ri), gadis berusia 18 tahun yang menjadi atlet anggar di sekolahnya juga harus menerima keadaan saat krisis itu mulai mempengaruhi keadaannya sebagai atlet.

