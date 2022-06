Chris Evans Ucapkan Selamat Tinggal pada iPhone 6S Miliknya

Bisnis.com, JAKARTA - Chris Evans, aktor ternama Hollywood mencuitkan sebuah ucapan perpisahan terhadap iPhone 6S miliknya yang telah digunakan selama bertahun-tahun.

Adapun, iPhone 6S adalah seri iPhone yang diluncurkan pada tanggal 9 September 2015 lalu. Secara fisik, Evans mengatakan akan merindukan tombol Home dalam iPhone6S miliknya tersebut.

“RIP iPhone 6s. We had a good run. I’ll miss your home button,” tulis Chris melalui akun Twitter @chrisevans pada Jumat, (24/6/2022)

Pemeran Captain Amerika di serial Avengers tersebut membagikan sejumlah permasalahan saat dirinya menggunakan iPhone yang hampir berusia tujuh tahun itu, mulai dari soal kesehatan beterai iPhone6S hingga kualitas foto yang buruk.

“I won’t miss the nightly battle of trying to get you to charge. Or your grainy pictures. Or your sudden drops from 100% battery, to 15%, to completely dead all within minutes,” ujarnya.

Evans pun menganggap iPhone 6S yang digunakannya selama bertahun-tahun, sebagai suatu 'perjalanan yang liar' sampai akhirnya harus 'diistirahatkan'.

Baca Juga : Profil Chris Evans, Perankan Captain America Hingga Menjadi Pengisi Suara Buzz Lightyear

“It was a wild ride. Rest easy, pal.”

RIP iPhone 6s



We had a good run. I’ll miss your home button.



I won’t miss the nightly battle of trying to get you to charge. Or your grainy pictures. Or your sudden drops from 100% battery, to 15%, to completely dead all within minutes.



It was a wild ride. Rest easy, pal. — Chris Evans (@ChrisEvans) June 24, 2022

Postingan ini banjir tanggapan hingga mencapai 18.400 balasan warganet. Beberapa warganet turut membagikan pengalaman dan kenangan soal tombol Home di seri iPhone tersebut. Salah satunya dari @Ravati0205.

“Hahaha Two years ago I was in the same position, when I changed my iPhone6 + to iPhone 11 , for two months I would carry around both iPhones just because I wanted a home button” tulisnya.

Banyak pula candaan yang mengaitkannya pada film yang dibintangi oleh Evans, “Captain America stuck at the Multiverse. In transit...,” ujar @srikanthn_

Sementara itu, dalam unggahan terbarunya di Instagram, Chris Evans membagikan potret iPhone 6s-nya serta iPhone-nya yang baru. Dalam unggahan gambar itu, Chris Evans tampak sedang menstranfer data. Postingan ini menunjukkan bahwa ia telah beralih ke iPhone seri terbaru.

Diketahui, walau beberapa tahun terakhir seri iPhone 6S masih mendapat pembaruan iOS terbaru, namun September mendatang Apple tak akan lagi mendukung iPhone 6S untuk pembaruan iOS 16.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :