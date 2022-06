Ini Jadwal dan Harga Tiket Dream Theater Konser di Solo

Bisnis.com, JAKARTA - Dream Theater akan menggelar konser musik dengan tema “Distance Over Time” pada Rabu (10/8/2022). Konser ini akan digelar di Area Parkir A dan B, Stadion Manahan, Surakarta, Solo.

Konser Dream Theater sempat beberapa kali tertunda akibat pandemi Covid-19. Awalnya, Dream Theater berencana konser pada 16 April 2020 di Jakarta. Kemudian, konser dijadwalkan ulang ke tanggal 8 November 2020 di Jakarta dan tertunda sampai 2 tahun.

Akhirnya Rajawali Indonesia selaku promotor grup band asal Amerika Serikat (AS) memantapkan pada Rabu (29/6/2022) bahwa Dream Theater akan mengadakan konsernya pada 8 Agustus 2022 di Solo.

Bagi para penggemar Dream Theater yang sudah membeli tiket untuk konser di tahun 2020 dan belum memproses pengembalian dana (refund), maka tiket masih tetap bisa digunakan untuk jadwal konser yang terbaru.

Untuk yang baru ingin membeli tiket, Anda bisa melakukan transaksi secara online dan on the spot (OTS). Transaksi secara online bisa dilakukan di https://tiketapasaja.com/ dan pilih event Dream Theater 'Distance Over Time.

Penjualan tiket secara online akan dibuka mulai besok, Jumat (1/7/2022) pukul 11.59 AM. Bagi yang tertarik membeli secara online, segera kunjungi dan pantau dijadwal tersebut.

Cek harga tiket Dream Theater “Distance Over Time” berikut ini, seperti yang dilansir dari laman resmi Dream Theater Solo pada Kamis (30/6/2022).

Harga Tiket Dream Theater

• Regular

Festival A: Rp1 juta

Festival B: Rp750 ribu



• On The Spot

Festival A: Rp1,5 juta

Festival B: Rp1 juta

