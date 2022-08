10 Kata-Kata Bucin Bahasa Inggris yang Romantis Bikin Baper

https://www.bisnis.com/topic/56326/Kata-kata-Bucin

Bisnis.com, JAKARTA - Kata-kata bucin bahasa inggris bisa ditunjukkan kepada pujaan hati sebagai wujud kasih sayang. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa menunjukkan kasih sayang dan harapan kepada pujaan hati tersebut adalah hal yang memalukan.

Bucin menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan anak muda. Bucin atau budah cinta menjadi julukan yang biasa digunakan untuk mereka yang saking sayangnya kepada pasangan, rela melakukan apa saja untuk pasangan. Oleh karena itu, bucin sering kali dianggap hal yang romantis. Kata-kata bucin bahasa inggris bisa jadi ungkapan romantis dari seorang budak cinta.

Bucin bisa jadi cara bagi seseorang untuk memperlakukan pasangannya sebaik mungkin. Bucin juga jadi bentuk mengapresiasikan perasaan cinta yang mendalam terhadap pasangan lewat perlakuan romantis, seperti rela berkorban. Lewat kata-kata bucin bahasa inggris, seseorang bisa menunjukkan ekspresi cinta mendalam tersebut secara sederhana dan romantis.

Berikut kata-kata bucin bahasa inggris yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. You taught me how to love, but not how to stop.

(Kamu mengajarkanku cara untuk mencintai, tapi tidak mengajarkanku cara untuk berhenti)

2. When my heart is broken, my boats are burned. Nothing matters anymore. It is the end of happiness, but the beginning of peace.

(Ketika hatiku hancur, perahuku terbakar. Tidak ada yang penting lagi . itu memang menjadi akhir dari kebahagiaan, namun permulaan dan kedamaian)

3. God can heal a broken heart. But he has to have all the pieces.

(Tuhan dapat menyembuhkan hati yang patah. Tetapi tuhan memiliki semua pecahannya)

4. Forget who hurt you yesterday, but don’t forget who loves you tenderly today.

(Lupakan siapa yang telah menyakitimu kemarin, tetapi jangan melupakan siapa yang mencintaimu dengan tulus hari ini)

5. I have a thousand reasons to stick with you. However, you have a thousand reasons to leave.

(Aku memiliki seribu alasan untuk tetap denganku. Namun, kamu memilih seribu alasan untuk pergi)

6. Giving up does not mean you are weak, sometimes it means that you are strong enough to let go.

(Menyerah bukan berarti aku lemah, terkadang itu berarti kamu cukup kuat untuk pergi)

7. Now that I loved so purely and deeply, I have realized how lonely I am.

(Saat aku benar-benar mencintai seseorang dengan tulus, saat itu juga aku menyadari kesepianku)

8. In the past, you were like oxygen for me and I always need you to stay alive. But now, you are like a carbon dioxide, go out from me.

(Dulu, kamu seperti oksigen bagiku dan aku selalu membutuhkanmu untuk tetap hidup. Namun, sekarang kamu seperti karbondioksida yang pergi dariku)

9. I think I have known you well, but now I know I am wrong.

(aku pikir aku sudah mengenalmu dengan baik, tetapi sekarang aku tahu aku salah)

10. No guy is worth your tears and when you find the one that is he won’t make you cry.

Tidak ada satu laki-laki pun yang sebanding dengan air matamu dan dia yang tidak akan membuatmu menangis adalah orang yang tepat untukmu)

Itulah beberapa kata-kata bucin bahasa inggris yang bisa membuat kamu lebih keren.

