20 Kata-Kata Motivasi Bahasa Inggris dan Artinya Bikin Semangat

Bisnis.com, JAKARTA - Motivasi bisa kamu dapatkan dari mana saja dan dari siapa saja seperti kerabat dekat, keluarga hingga sahabat. Namun tidak ada salahnya jika kamu mengetahui kata-kata motivasi bahasa inggris yang inspiratif. Selain membuat diri kamu semangat Kembali, secara langsung ini akan menambah pengetahuan kamu dalam bahasa inggris.

Ada banyak kata-kata motivasi yang bisa membuat seseorang Kembali dan terus semangat. Selain itu, kata-kata motivasi juga gampang ditemui, baik yang berbahasa lokal, Indonesia, inggris maupun menggunakan bahasa lain. Kata-kata motivasi bahasa inggris biasanya memiliki arti yang dalam dan menyentuh. Dengan begitu, kamu bisa memahami konteks kata-kata motivasi bahasa inggris sebagai penyemangat sekaligus belajar memahami rangkaian kata-kata motivasi bahasa inggris yang digunakan.

Berikut kata-kata motivasi bahasa inggris yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Do something today that your future self will thank you for.

(Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti)

2. If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.

(Jika kamu cukup berani mengatakan ‘selamat tinggal’, kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru)



3. Don’t be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else.

(Jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya)



4. Loving yourself starts with liking yourself, which starts with respecting yourself, which starts with thinking of yourself in positive ways.

(Mencintai diri sendiri dimulai dengan menyukai diri sendiri, yang dimulai dengan menghargai diri sendiri, yang dimulai dari memikirkan dirimu dengan pandangan yang baik)

5. Successful people don’t fear failure but understand that it’s necessary to learn and grow from.

(Orang sukses tidak takut kegagalan tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya)



6. Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

(Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat menyerah)



7. The only person who can pull me down is myself, and I’m not going to let myself pull me down anymore.

(Satu-satunya orang yang bisa merendahkanku adalah diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan diriku merendahkanku lagi)

8. Be gentle with yourself, learn to love yourself, to forgive yourself, for only as we have the right attitude toward ourselves can we have the right attitude toward others.

(Bersikaplah lembut terhadap dirimu sendiri, belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, untuk memaafkan dirimu sendiri, karena hanya kita memiliki sikap terhadap diri sendiri maka kita tidak bisa bersikap baik terhadap orang lain)



9. The ultimate lesson all of us have to learn is unconditional love, which includes not only others but ourselves as well.

(Pelajaran utama yang harus kita pelajari adalah cinta tanpa syarat, yang mencangkup tidak hanya kepada orang lain, tapi juga diri kita sendiri)



10. If you’re not happy about how you look, you have to question how much self-love you have.

(Jika kamu tidak senang dengan penampilanmu, kamu perlu mempertanyakan seberapa besar cinta terhadap diri yang kamu miliki)

Kata-Kata Motivasi Bahasa Inggris singkat:

1. Love yourself instead of abusing yourself.

(Cintai dirimu sendiri alih-alih menyiksa dirimu)



2. He that falls in love with himself will have no rivals.

(Dia yang jatuh cinta pada dirinya sendiri tidak akan memiliki saingan)



3. Life would be tragic if it weren’t funny.

(Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan)



4. Life has no remote, get up and change it yourself.

(Hidup kita tidak memiliki kendali, bangun dan ubah hidupmu sendiri)



5. Work hard in silence. Success is your noise.

(Bekerja keras dengan diam. Kesuksesan menjadi suaramu)



6. I am mine before I am ever anyone else’s.

(Aku adalah milikku sendiri sebelum menjadi milik orang lain)



7. Where focus goes energy flows.

(Saat fokus hadir, disitulah energy akan mengalir)



8. I love those who can smile in trouble.

(aku cinta orang-orang yang tersenyum walaupun sedang dalam masalah)

9. Everything has beauty but not everyone sees it.

(Segala sesuatu harus memiliki kecantikan, tapi tidak semua orang melihatnya)



10. In the middle of a difficulty lies opportunity.

(Di tengah kesulitan, ada kesempatan)



Itulah beberapa kata motivasi bahasa inggris yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu. Tidak hanya untuk membuat dirimu semangat kembali, kamu juga bisa mengasah bahasa inggris kamu.

