Cara Memperbaiki Google Down atau Sulit Diakses

Bisnis.com, JAKARTA - Google, search engine atau mesin pencari sempat mengalami gangguan atau down pada pagi ini Selasa (9/8/2022).

Pengguna bersuara di twitter mengeluhkan tidak bisa mengakses layanan pencarian tersebut.

Gangguan ini pun disinyalir karena adanya insiden di data center milik Google di Iowa, Amerika Serikat.

Melansir lifewire, jika koneksi Anda ke Google gagal, ada beberapa alasan yang bisa Anda duga.

Berikut ini cara memeriksa apakah Google benar-benar tidak aktif untuk semua orang, jika ada masalah dengan penyedia layanan internet Anda, atau jika ada masalah di pihak Anda.

Penyebab Google Down

Google sendiri jarang down, tapi jarang tidak pernah. Lebih sering, gangguan di pihak Anda, termasuk gangguan jaringan, mengganggu koneksi Anda ke Google.

Saat Anda tidak dapat mengakses Google atau salah satu layanan Google, terkadang Anda akan melihat pesan kesalahan di browser Anda:

500 error: Server mengalami kondisi yang tidak terduga.

Server mengalami kesalahan dan tidak dapat menyelesaikan permintaan Anda.

Server tidak merespon.

Maaf, terjadi kesalahan server. Harap tunggu sebentar dan coba lagi.

Kesalahan bagian belakang.

Dalam beberapa kasus, Anda akan melihat kesalahan kode status HTTP alih-alih pesan kesalahan Google. Saat Anda menemukan kesalahan HTTP, verifikasi apakah Anda dapat memuat situs web selain Google.

Cara Memperbaiki Google Down

Coba langkah-langkah ini untuk menentukan mengapa Google tampaknya tidak aktif, lalu ambil langkah-langkah untuk mencoba menyelesaikan masalah di pihak Anda.

Periksa Dasbor Status Google Workspace. Dasbor Status Google Workspace adalah tempat yang baik untuk memeriksa informasi tentang waktu henti dan masalah konektivitas dengan Google atau layanan Google apa pun. Jika Anda melihat titik hijau di sebelah layanan Google, itu berarti semuanya berfungsi dengan baik.

Jika banyak layanan Google menunjukkan warna oranye atau merah, itu indikasi bagus bahwa Google sebenarnya tidak cocok untuk semua orang dan bukan hanya Anda. Tunggu hingga Google menyelesaikan masalah.

Cari Twitter untuk #googledown. Media sosial adalah tempat yang tepat untuk mencari informasi tentang pemadaman listrik karena ada kemungkinan besar orang ingin membicarakan masalah yang mereka alami.

Meskipun Anda juga dapat melihat Facebook dan platform media sosial lainnya, kedekatan Twitter dan penggunaan tagar menjadikannya perhentian pertama yang baik. Jika Anda melihat banyak orang mengeluh tentang Google, kemungkinan besar hal itu akan terjadi pada semua orang, dan bukan hanya Anda.

Periksa situs web pemeriksa status independen. Berikut adalah beberapa tempat yang bagus untuk diperiksa: Down For Everyone or Just Me, Down Detector, Is it Down Right Now?, dan Outage.

Coba aplikasi Google di ponsel atau tablet Anda. Dalam beberapa kasus, pencarian web Google akan turun, tetapi aplikasi terus bekerja.

Matikan browser web Anda, luncurkan kembali, lalu coba akses Google lagi. Jika Anda memiliki peramban lain di komputer, periksa apakah Anda dapat mengakses Google dengan peramban tersebut. Jika bisa, berarti ada masalah dengan browser asli Anda.

Kosongkan cache browser Anda, lalu coba buka Google lagi. Membersihkan cache adalah langkah mudah yang dapat memperbaiki banyak masalah, dan tidak akan mengeluarkan Anda dari situs web yang menyimpan informasi login Anda.

Hapus cookie browser Anda. Perbaikan ini menangani banyak masalah terkait browser. Namun, menghapus cookie dapat memiliki efek tambahan yang tidak diinginkan, seperti menghapus pengaturan khusus di beberapa situs web dan menghapus informasi login yang tersimpan.

Pindai komputer Anda dari malware. Salah satu cara malware dapat menggali dan mencegah Anda menghapusnya adalah dengan memutus akses bantuan Anda. Dalam beberapa kasus, masalah ini bermanifestasi dengan mencegah Anda mengakses mesin pencari seperti Google. Jika Anda terinfeksi, dan Anda menghapus malware, pembersihan itu akan memulihkan akses Anda ke Google.

Restart komputer Anda jika Anda belum melakukannya. Restart komputer memperbaiki banyak masalah aneh yang berkaitan dengan kebocoran memori yang salah atau file sementara yang rusak. Jika Anda biasanya membiarkan komputer menyala untuk jangka waktu yang sangat lama, langkah ini kemungkinan besar akan membantu.

Reboot router Anda untuk menghapus cache dan membangun kembali koneksi dengan perangkat Anda dan ISP. Reboot ini dapat menghapus kesalahan apa pun yang mencegah Anda terhubung dengan situs.

Terakhir, jika reboot router tidak memperbaikinya dan masalahnya masih menjadi milik Anda sendiri, menghubungi ISP Anda adalah hal terakhir yang dapat Anda lakukan.

