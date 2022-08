Ini 7 Situs Nonton Film Legal

Bisnis.com, JAKARTA - Lesunya industri film layar lebar kala wabah covid-19 melanda tidak menyurutkan semangat para pelaku usaha industri ini.

Meskipun bioskop tidak dapat diakses, kegiatan pembuatan film tidak sepenuhnya terhenti, platform digital kemudian jadi solusi. Streaming. Hal yang membuat perusahaan penyedia layanan video streaming hiburan film dan serial TV diuntungkan.

Para pelaku industri perfilman dalam dan luar negeri kemudian mengubah format film-film itu menjadi series berjilid-jilid layaknya drama Korea. Penonton tidak perlu keluar rumah untuk menikmati tontonan ini, cukup dengan aplikasi berbayar yang bisa diakses dari smartphone ataupun perangkat computer, film sudah dapat dinikmati.

Meskipun saat ini pandemic hampir berakhir, dan bioskop sudah dibuka kembali, namun platform-platform digital ini tetap ramai dinikmati penonton.

Berikut platform-platform yang menyediakan film maupun series film yang bisa di download di playstore maupun Appstore:

1. Netflix

Perusahaan asal Amerika Serikat ini pada pembentukannya, melayani penjualan DVD serta rental melalui pengiriman, barulah pada 2010, Netflix mengembangkan sayapnya dengan mengenalkan layanan streaming. Dan pada 2013, Netflix memperluas bisnisnya dengan memprodukdi film dan serial sendiri, dengan sebutan Netflix Original.

Film-film yang dapat dinikmati di Netflix seperti Hustle, film Indonesia Ali & Ratu Ratu Queens, Penyalin Cahaya, film anak Deepa & Anoop, drama Korea Alchemy of Souls, dan masih banyak lagi.

2. Viu

Viu merupakan perusahaan penyedia layanan hiburan berbasis streaming video dan film asal Hong Kong. Platform ini banyak diunduh oleh pecinta drama korea karena dinilai menyediakan drama korea yang cukup lengkap.

Drama Korea yang dapat dinikmati di Viu seperti drama yang diperankan oleh Soe Ye Ji dan Park Byung Eun berjudul Eve, Why Her, drama romantisme Dear X Who Doesn’t Love Me dan lain-lain.

3. Vidio

Perusahaan streaming film yang didirikan pada tahun 2014 merupakan perusahaan asal Indonesia yang kini dimiliki oleh PT Surya Citra Media. Dengan slogan “Nonton Gak Pake Ribet Semua Ada di Vidio” , Vidio berhasil menjadi salah satu platform digital yang diminati banyak orang.

Tahun 2022, Vidio merilis film berjudul DJS The Movie: Biarkan Aku Menari yang berdurasi 104 serta diperankan oleh Rey Bong dan Sandrinna Michelle. Selain film, Vidio juga merilis sajian komedi pada tahun 2020 dengan judul On the Weekend. Salah satu serial favorit di Vidio adalah Pertaruhan the Series yang diperankan oleh Jefri Nichol.

4. Iflix

Perusahaan penyedia layanan streaming film yang lain salah satunya adalah Iflix. Iflix saat ini bermarkas di Kuala Lumpur. Punyai lebih dari 25 juta pelanggan, Iflix tayang di 13 negara di Asia, termasuk Indonesia. Rekomendasi film yang tayang di Iflix salah satunya adalah, Swwet 20, film yang dibintangi oleh Tatjana Saphira ini tayang pada tahun 2017 lalu di bioskop, untuk yang ingin rewatch, bisa kunjungi Iflix.

5. WeTV

WeTV merupakan versi internasional dari Tencent Video, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Perusahaan ini kini tersebar di beberapa negara seperti, Indonesia, Malaysia, Thailand, juga Filipina. Drama yang ada di WeTV didominasi oleh drama China, namun beberapa serial Indonesia juga tayang di platform ini, seperti My Lecturer My Husband yang dibintangi oleh aktot ternama tanah air, Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina.

6. Disney Hotstar

Penyuka film-film animasi pasti terbantu sekali dengan kehadiran Disney Hotstar. Pasalnya, pada platform ini, banyak menyediakan film-film animasi yang pernah tayang di bioskop seperti Marvel, Star Wars, Avengers, Aladdin, Frozen dan lain-lain. Jadi, kalua ingin rewatch film animasi, bisa kunjungi platform digital ini.

7. iQIYI

Selain VIU, para pecinta drama Korea biasanya miliki aplikasi ini di smartphonenya, hal ini karena penyedia layanan streaming film berbasis online asal Tiongkok dan berpusat di Beijing. iQIYI dikenal cepat dalam meng-update drama Korea yang tayang, elain itu drama dalam platform ini juga berasal dari Thailand, China, juga Jepang.

Rekomendasi drama yang tayang di iQIYI diantaranya, Unforgetable Love, Ghost Doctor, Jinxed at First, drama berjudul Live On, drama thriller misteri berjudul High Class dan masih banyak lagi.

