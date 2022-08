Sri Mulyani Ulang Tahun ke-60, Ini Ucapan Selamat dari Warganet

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, 26 Agustus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani genap berusia 60 tahun.

Sri Mulyani lahir pada 26 Agustus tahun 1962.

Dia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Dikutip dari laman Kemenkeu, Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962.

Dia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).

Jejak Karier

Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.

Pada tanggal 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.

Di tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.

Dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.

Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.

Penghargaan

Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.

Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai. Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific". Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.

Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berikut ucapan ulang tahun dari warganet di twitter:

Alan Santri : Selamat Merayakan hari Kelahiran Ibu @Sri_Mulyani

semaga sehat terus, menata keuangan Negara , agar produktif dan bermanfaat untuk Rakyat Indonesia

Prastowo Yustinus : Hari ini, 26 Agustus 2022, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati genap berusia 60 tahun. Semoga Bu SMI selalu sehat, bahagia, dan tetap tangguh menahkodai keuangan negara menuju Indonesia maju, adil, sejahtera. #SMI60Tahun #hbdSMI

akhmad Fauzi : Sugeng ambal Warsa Bu Sri Mulyani Indrawati semoga berkah umur sehat dan tetep amanah menjaga negara ini

ERAT: Selamat ulang Tahun Bu Sri Mulyani Indrawati Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati... Amin

NITNOT I : SELAMAT ULANG TAHUN BU SRI MULYANI | Semoga selalu sehat, bahagia dan tetap bersemangat untuk terus menjadi salah satu wanita yang membanggakan negeri ini. Terima kasih untuk tidak lelah mencintai Indonesia

Andreas J Sulihdono: HBD ibu Sri Mulyani...semoga tetap sehat panjang umur dan berlimpah berkat ....

ANK : Selamat bertambah umur dan bahagia selalu ibu perekonomian bangsa ibu Sri Mulyani

Vincent Charles: Happy birthday buat Bu Sri Mulyani, be blessed abundantly. Kuat dan sehat selalu.

Amanda Nizami :Selamat ulang tahun Bu Sri Mulyani

Hadisang: Sugeng ambal Warso ibu Menkeu Sri Mulyani Indrawati mugi tansah pinaringan kesehatan ugi kesabaran

Acep: Selamat ulang tahun untuk Ibu Mentri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani. Berkah selalu untuk usia yang telah di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin

