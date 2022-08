Sinopsis The Expendables 3, Aksi Lanjutan Sylvester Stallone dan Genk-nya

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Malam ini, Bioskop Trans TV akan menayangkan film layar lebar The Expendables 3 pada pukul 23.30 WIB.

The Expendables 3 adalah film aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt dan Sylvester Stallone.

Ini adalah angsuran ketiga dalam franchise The Expendables dan sekuel The Expendables (2010) dan The Expendables 2 (2012). Film ini menampilkan pemeran ansambel bintang termasuk Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glen Powell, Victor Ortiz, Mel Gibson , Harrison Ford, dan Arnold Schwarzenegger.

Ceritanya mengikuti kelompok tentara bayaran yang dikenal sebagai The Expendables saat mereka terlibat konflik dengan dealer senjata kejam Conrad Stonebanks, salah satu pendiri Expendables, yang bertekad untuk menghancurkan tim. Film ini ditayangkan perdana di London pada 4 Agustus 2014[7] dan dirilis secara teatrikal pada 15 Agustus 2014, oleh Lionsgate.

Tidak seperti dua film pertama dalam waralaba, The Expendables 3 menerima peringkat PG-13 alih-alih peringkat R, yang mengecewakan banyak penggemar waralaba.[8] Sebagian karena ulasan kritis negatif dan bocor tiga minggu sebelum rilis yang dijadwalkan, film ini meraup $214 juta di seluruh dunia dengan perkiraan anggaran $90–100 juta, menjadi film dengan pendapatan terendah dari trilogi tersebut.

Bertahun-tahun yang lalu, Barney Ross (Sylvester Stallone) mendirikan Expendables bersama Conrad Stonebanks (Mel Gibson). Setelah Stonebanks menjadi pedagang senjata, Ross terpaksa membunuhnya.

Sekarang, Stonebanks kembali dan dia dalam misi untuk mengakhiri Expendables. Ross memutuskan bahwa cara untuk melawan darah lama adalah dengan darah baru, jadi dia mengumpulkan tim yang terdiri dari rekrutan yang lebih muda, lebih cepat, dan lebih paham teknologi.

Pertempuran untuk menggulingkan Stonebanks menjadi bentrokan metode jadul vs keahlian teknologi tinggi.

Perincian film The Expendables 3

Genre: Aksi, Petualangan

Bahasa Asli: Inggris

Sutradara: Patrick Hughes

Produser: Avi Lerner, Kevin King Templeton, Danny Lerner, Les Weldon, John Thompson

Penulis: Sylvester Stallone, Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt

Tanggal Rilis (Bioskop): 15 Agustus 2014 Lebar

Tanggal Rilis (Streaming): 25 Nov 2014

Box Office (Gross USA): $39,3 juta

Durasi: 2j 7m

Distributor: Lionsgate Films

