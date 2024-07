Sinopsis Film Angels and Demons Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Film Angels & Demons adalah film misteri asal Amerika Serikat yang ditayangkan kembali di Bioskop Trans TV pada malam ini, Kamis (26/7/2024).

Film ini merupakan sekuel dari film tahun 2006 The Da Vinci Code, yang juga disutradarai oleh Howard, dan merupakan bagian kedua dalam seri film Robert Langdon. Akan tetapi, versi novelnya diterbitkan sebelum novel The Da Vinci Code.

Film Angels and Demons disutradarai oleh Ron Howard dan ditulis oleh Akiva Goldsman dan David Koepp, berdasarkan novel Dan Brown tahun 2000 dengan judul yang sama. Latar film ini dibuat di di Roma, Italia, dan Sony Pictures Studios di Culver City, California.

Baca Juga Inside Out 2 Jadi Film Animasi dengan Pendapatan Tertinggi Sepanjang Masa

Dalam film ini, Tom Hanks berperan sebagai Profesor Robert Langdon dan Ayelet Zurer berperan sebagai Dr. Vittoria Vetra, seorang ilmuwan CERN yang bergabung dengan Langdon dalam upaya untuk menemukan botol antimateri yang hilang dari seorang teroris Illuminati yang misterius.

Film ini perdana tayang pada 2009 dan mengantongi dana hingga US$485 juta. Ini menjadikan film terlaris ke-9 tahun 2009, dan mendapat ulasan beragam dari para kritikus.

Plot dari film Angels and Demons tentang Gereja Katolik yang berduka atas kematian mendadak Paus Pius XVI dan bersiap untuk konklaf kepausan untuk memilih penggantinya di Kota Vatikan. Pastor Patrick McKenna, Camerlengo, untuk sementara mengendalikan Vatikan selama periode sede vacante.

Sementara itu, di CERN, ilmuwan Pastor Silvano Bentivoglio dan Dr. Vittoria Vetra membuat tiga tabung antimateri. Saat Vetra pergi untuk mengevaluasi eksperimen tersebut, ia menemukan bahwa Silvano telah dihabisi dan satu tabung dicuri.

Tak lama kemudian, empat dari preferiti, kandidat favorit untuk dipilih menjadi paus, diculik oleh seorang pria yang mengaku mewakili Illuminati.

Penjahat mengirim peringatan ke Vatikan, dengan mengklaim akan membunuh masing-masing kardinal, satu orang setiap jam, dari jam 8 malam hingga tengah malam, ketika antimateri yang dicuri, yang disembunyikan di suatu tempat di dalam kota, akan meledak dan menghancurkannya. Simak kelanjutannya di Bioskop Trans TV malam ini.