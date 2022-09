Spider-Man No Way Home: The More Fun Stuff, Ada Credit Scene Baru!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Film Spider-Man: No Way Home akan kembali ditayangkan di bioskop Indonesia, di mana film penutup dari phase ketiga Marvel ini akan hadir dalam versi terbaru berjudul Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff.

Untuk diketahui, film ini akan memiliki lebih banyak adegan dibanding versi originalnya. Penyebabnya film yang sebelumnya berdurasi 148 menit tersebut kini memiliki waktu tayang selama 157 menit di layar lebar.

Selain menambahkan berbagai adegan tambahan di film, Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version juga menambahkan adegan post-credit baru sebagai pengganti trailer teaser untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness di film sebelumnya.

Adegan pengganti menampilkan segmen berita sekolah terakhir yang dibawakan Betty Brant, di mana dirinya menunjukkan gambar-gambar petualangan anak-anak sepanjang sekolah menengah, yang merangkum sejak film Spider-Man: Homecoming dan perjalanan Eropa di Spider-Man: Far From Home.

Namun, hal menariknya dari rangkuman semua gambar dan video tersebut Peter Parker versi Tom Holland sudah hilang dari berbagai dokumentasi.

Adegan pasca-kredit baru sebagai pengganti trailer teaser untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness memastikan menunjukkan cara kerja mantra penghapus ingatan di akhir film tersebut.

Adegan ini mengungkapkan bahwa mantra Doctor Strange yang menghapus ingatan dan keberadaan Peter Parker dari dunia, bahkan ternyata juga menghapusnya dari dokumentasi atau gambar apa pun seolah-olah dia tidak pernah ada di sana.

Alhasil, beberapa pertanyaan sebelumnya yang tidak terjawab di film yang tayang pada 2021 ini tentang bagaimana mantra Doctor Strange bekerja untuk menghapus ingatan Peter Parker dari dunia akhirnya terjawab. Sekarang, konsekuensi pasti dari itu menjadi lebih jelas berkat rilis potongan diperpanjang Spider-Man: No Way Home The More Fun Stuff.

Tidak hanya seluruh dunia yang sekarang melupakan Peter Parker yang pernah ada, tetapi dia juga tampaknya telah dihapus dari gambar atau dokumen apa pun yang ada dirinya di dalamnya.

Dengan laporan berita pra-kelulusan terakhir Betty Brant ditempatkan untuk menemani adegan itu, narasinya mungkin menawarkan lebih banyak kejelasan. Terlepas dari itu, adegan ini adalah salah satu yang bisa sangat menguntungkan No Way Home, karena penggemar telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bingung tentang seluk-beluk mantra Doctor Strange.

Kebocoran yang sama ini menjanjikan lebih banyak lagi yang akan datang dari The More Fun Stuff Version termasuk adegan baru dengan Andrew Garfield dan Spider-Men Tobey Maguire, semua penjahat yang melompat ke Multiverse, dan Matt Murdock dari Charlie Cox, alias Daredevil. Jadi, penggemar memiliki banyak hal untuk dinanti-nantikan dengan 11 menit rekaman baru.

Spider-Man: No Way Home merupakan film Marvel Cinematic Universe (MCU) pertama yang secara terang-terangan menampilkan konsep multiverse. Karena konsep ini, film Spider-Man: Far From Home dapat mendatangkan para aktor dari film-film Spiderman versi sebelumnya, seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Alfred Molina, dan Jamie Fox.

Saat dirilis pertama kali, film Spider-Man: No Way Home mendapatkan respon yang sangat positif. Bahkan film ini menjadi film terlaris sepanjang masa nomor enam, setelah Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Titanic (1998), Star Wars: The Force Awakens (2015), dan Avengers: Inginity War (2019). Kesuksesan film ini selain karena ceritanya yang seru dan mudah dipahami, juga dikarenakan hadirnya tokoh-tokoh film Spider-Man versi sebelumnya.

