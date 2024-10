Tom Holland Siap Kembali di Spider-Man 4 yang Tayang Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Tom Holland akan Kembali memerankan Spider-Man di film waralabanya yang keempat.

Film tersebut direncanakan tayang di bioskop pada 24 Juli 2024 setelah perilisan film Avengers: Doomsday.

Melansir Variety, Holland juga telah mengonfirmasi perannya Kembali di Spider-Man 4 di "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" pada Kamis malam (24/10/2024).

Baca Juga Semua Hal yang Perlu Kamu Tahu soal Spider-Man 4

Kekasih Zendaya itu mengungkapkan produksi Spider-Man 4 akan dimulai pada pertangan 2025 mendatang.

“Musim panas mendatang, kami mulai syuting. Semuanya baik-baik saja – kita hampir sampai. Sangat menarik. Saya tidak sabar!” katanya.

Selama wawancara baru-baru ini di “Rich Roll Podcast,” Holland mengungkapkan bahwa dia telah membaca draf naskah untuk film “Spider-Man” keempatnya dan mengatakan “ini perlu diperbaiki, tetapi para penulisnya melakukan pekerjaan dengan baik.”

“Salah satu hal yang penting adalah, dengan Marvel, film Anda adalah roda kecil dalam mesin besar,” kata Holland tentang pengembangan “Spider-Man 4”.

Menurutnya, mesin tersebut harus tetap berjalan dan memastikan bahwa dirinya menyesuaikan diri dengan timeline tersebut pada waktu yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari gambaran yang lebih besar.

"Itulah salah satu tantangan yang kami hadapi. Waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikannya adalah hal yang sulit, tetapi pasti dapat dicapai dengan orang-orang yang telah kita kerjakan saat ini,” lanjutnya.

Namun belum jelas apakah Zendaya akan kembali berperan sebagai MJ dalam film Spider-Man 4.

Spider-Man 4 akan digarap oleh Columbia Pictures dan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya juga pernah terlibat pembuatan film Marvel "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (2021).