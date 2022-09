Ini Daftar Pemain Film Mencuri Raden Saleh, Dari Iqbaal hingga Angga Yunanda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah tayang perdana pada 25 Agustus 2022 lalu, film Mencuri Raden Saleh masih banyak mencuri perhatian. Genrenya yang tergolong tak biasa untuk film tanah air menjadikannya menarik untuk ditonton. Terlebih lagi, film ini juga dibintangi oleh sederet aktor papan atas mulai dari Iqbaal Ramadhan hingga Angga Yunanda.

Dikutip dari akun Instagram resmi @mencuriradensalehfilm, hingga Minggu (4/9/2022) film Mencuri Raden Saleh besutan sutradara Angga Dwimas Sasongko ini sudah ditonton sebanyak 1,2 juta kali.

“Terima kasih 1.259.291 komplotan sudah gabung jadi bagian aksi pencurian terbesar abad ini,” jelas akun tersebut, dikutip pada Senin (5/9/2022).

Mencuri Raden Saleh (2022) merupakan film heist – action yang dibintangi oleh sederet bintang muda kenamaan Tanah Air.

Jauh sebelum jadwal perilisannya keluar, Mencuri Raden Saleh (2022) sudah banyak mendapatkan atensi publik terkait para pemainnya.

Bagaimana tidak, film ini mengisahkan aksi pencurian yang dilakukan oleh Iqbaal Ramadhan dkk terhadap sebuah aset negara berupa lukisan karya Raden Saleh.

Berikut daftar pemain film Mencuri Raden Saleh

- Iqbaal Ramadhan (Piko the Forger)

- Angga Yunanda (Ucup the Hacker)

- Aghniny Haque (Sarah the Brute)

- Umay Shahab (Gofar the Handyman)

- Ari Irham (Tuktuk the Driver)

- Rachel Amanda (Fella the Negotiator)

- Tyo Pakusadewo (Permadi)

- Atiqah Hasiholan (Dini)

- Dwi Sasono (Budiman)

- Ganindra Bimo (Arman)

- Andrea Dian (Sita)

- Muhammad Khan (Rama)

- Reza Hilman (Reza)

- Joshua D Pandelaki (Marwan)

- Ratna Karya Riantiarno (Nenek Sarah)

- Jenny Zhang (Ibu Fella)

- Tegar Satrya (Gito)

- Franky Lucas (Doni)

- Naura Kholilah Hakim (Vicky).



Sekilas tentang Mencuri Raden Saleh

Dikisahkan sekomplotan pemuda yang mencoba peruntungannya pertama kali dalam mencuri sebuah maha karya luar biasa milik Raden Saleh. Pencurian tersebut dilakukan oleh 6 pemuda dan pemudi yang terdesak oleh keadaan.



Jika berhasil, masing-masing dari mereka akan mendapatkan bagian milyaran rupiah apabila mampu menukar lukisan karya Raden Saleh yang dipajang di Istana Negara dengan sebuah lukisan palsu yang digarap oleh Piko (Iqbaal Ramadhan).



Masing-masing dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Ucup the Hacker (Angga Yunanda) bekerja sebagai otak yang menjalankan rencana di balik layar, Fella the Negotiator (Rachel Amanda) bekerja untuk memfasilitasi segala bentuk komoditas yang dibutuhkan tim, Gofar the Handyman (seorang ahli permesinan), Sarah the Brute (Aghniny Haque) bekerja untuk melindungi tim di lapangan, dan Tuktuk the Driver (Ari Irham) bertugas sebagai supir.



Mereka akan bekerja dibawah tekanan Permadi, lantas berhasilkah mereka kabur dari lilitan misi yang diberikan Permadi? Berhasilkah mereka menembus pertahanan ring 1 Istana Negara? Simak kelengkapan kisahnya dengan menyaksikan Mencuri Raden Saleh di bioskop terdekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Film Raden Saleh Sinopsis Film