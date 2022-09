Profil Sumner Stroh, Model TikTok yang Ngaku Jadi Selingkuhan Adam Levine

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Isu perselingkuhan Adam Levine dengan perempuan bernama Sumner Stroh menjadi trending topik di media sosial.

Banyak penggemar mengaku kecewa dengan Adam Levine yang memilih untuk bermain api saat istrinya sedang hamil.

Sumner Stroh sendiri merupakan seorang model dan juga influencer TikTok yang cukup terkenal di Amerika Serikat.

Ia lahir di New Braunfels, Texas, pada 10 Agustus 1999. Dirinya merupakan lulusan New Braunfels High School Texas hingga akhirnya melanjutkan studinya di University of Texas jurusan periklanan.

Isu perselingkuhan Adam Levine

Kabar perselingkuhan Adam Levine dilayangkan langsung oleh Sumner Stroh melalui sebuah video TikTok.

Pada video yang diunggah pada Senin (19/9/2022), Sumner mengaku menjadi korban eksploitasi karena berselingkuh dengan Adam Levine.

“Saya berselingkuh dengan seorang pria yang menikah dengan model Victoria’s Secret. Saat perselingkuhan terjadi, saya masih muda, saya naif. Saya merasa dieksploitasi,” ujar Sumner.

Setelah tak berhubungan lagi, Sumner mengaku Adam kembali menyapanya di media sosial.

Dalam tangkapan layar yang diungkap oleh Sumner, Adam meminta izin untuk menamai anak ketiganya dengan namanya.

Seperti yang diketahui, Behati Prinsloo sedang mengandung anak ketiganya bersama Adam Levine. Mengetahui hal tersebut, Sumner mengaku merasa bersalah.

”Aku merasa berdosa. Moralku sama sekali tak bisa diajak berkompromi. Aku merasa dimanipulasi,” ujar Sumner Stroh.

Diancam

Dalam video TikToknya juga, Sumner mengaku mendapat tekanan dari temannya yang ingin menyebarkan perselingkuhannya dengan Adam Levine.

Ia mengaku tertipu oleh orang yang menurutnya bisa dipercaya. Kabar perselingkuhannya itu pun diancam akan dimasukkan ke dalam tabloid.

