SImak 5 Rekomendasi Klinik Kecantikan untuk Perawatan Wajah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Di Indonesia, terutama di Jakarta jumlah klinik kecantikan sudah berjamuran.

Fasilitas layanannyapun beragam, mulai dari basic facial, laser treatment, hingga contouring.

Selain itu, klinik kecantikan juga ada dokter untuk berkonsultasi tentang kesehatan dan masalah kulit Anda.

Baca Juga : Olivia Ong, Bangun Klinik Kecantikan dari Kelola Sendiri hingga Raih Penghargaan

“Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar untuk menjaga kesehatan kulit wajah dan tubuh, dan menjaga penampilan prima dan menarik. Agar tidak salah memilih klinik para calon pasien harus dulu profil dan pengalaman klinik mulai dari dokternya yang akan di kunjungi, product yang ditawarkan oleh klinik tersebut apakah aman dan terdaftar resmi, dan perlu juga pelajari testimoni dari pasien- pasien yang sudah pernah treatment di klinik tersebut” ujar dr. Jessy Suryadi.

Karena menjamurnya jumlah klinik kecantikan tersebut, Anda harus pintar-pintar dalam memilih klinik kecantikan yang cocok untuk Anda.

Berikut rekomendasi klinik kecantikan yang menawarkan beragam perawatan yang bisa Anda pilih.

Baca Juga : Permintaan Produk Skincare Meningkat, BeautieSS Hadirkan Klinik Terbaru

1.DERMASTER INDONESIA

Banyak pasien dari Dermaster yang mengakui jika klinik satu ini memang berkualitas dengan hasil cepat, pelayanan ramah, hingga tempat yang nyaman dan strategis. Dermaster telah memiliki 18 klinik yang tersebar di Indonesia antara lain; Jakarta (9 lokasi), Manado, Makassar, Jayapura, Surabaya Barat, Surabaya Timur Banjarmasin, Balikpapan, Bali Seminyak dan Bali Renon.

Dermaster Clinic merupakan No.1 Beauty Contouring Clinic in Indonesia. Dimana Dermaster yang berfokus pada contouring treatment, Jangan khawatir untuk hasil yang didapat setelah melakukan perawatan di Dermaster karena telah ditangani oleh dokter – dokter yang berpengalaman dan produk yang telah terdaftar BPOM dan DEPKES.

Tidak hanya diperkuat dokter-dokter yang berpengalaman serta produk yang telah resmi terdaftar BPOM & FDA Approved dan berstandar Internasional seperti produk benang APTOS dimana telah mendapatkan penghargaan sebagai “Best Tightening Thread Award 2016 – 2019”, “Pearl of Dermatology” 2017 di Polandia. “Creation and Manufacturing of High Tech Product” oleh pemerintah Russia 2019. “Best Clinical Case for Nose Correction” oleh AMEC France 2017", Best Suspension Thread In The World at AMWC Monaco 2022 (APTOS). Highly Recommended Skincare Product 2019-2020 dari Award Center, Highest Contribution to the Medical Aesthetic field in Indonesia for APTOS Thread Lifting 2019 dari PT. Lautan Luas Abadi .

Dan beberapa penghargaan lainnya seperti : Editor’s Choice Award 2019 OMNI Marketing Communication of the years dari Marketeers, , “Innovative Beauty Service & Digital Marketing Campaign” of the years dari Marketeers 2020, Top Digital PR Award dari Info Brand 2020, Top Digital Company Award 2020 dari Majalah Marketing. Kemudian akhir tahun 2021 Dermaster mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari Marketeers sebagai Innovative Beauty Service of the Years dan Digital Activation of the Years. Terbaru Dermaster mendapat penghargaan sebagai OMNI Brands of the years 2022 dari Marketeers.

2. DERMA EXPRESS

Derma Express merupakan klinik kecantikan yang lahir dengan impian dapat memenuhi segala kebutuhan lapisan masyarakat untuk memiliki wajah yang proporsional, kulit yang sehat dan awet muda. Karena Derma Express meyakini bahwa wajah proporsional dan kulit yang sehat adalah investasi masa depan. Derma Express membawa tagline “cakep terjangkau #DermaExpressaja“. Melalui tagline ini Derma Express ingin menyampaikan bahwa mereka tetap memberikan produk dan pelayanan berkualitas tinggi namun dengan harga yang lebih terjangkau.

Derma Express mempunyai treatment Perfect Lift Sebuah metode pengencangan kulit area smile line yang dapat merangsang kolagen sehingga tampak lebih awet muda, selain itu juga dapat mempertegas batang hidung. Tidak hanya itu beragam treatment untuk memenuhi kebutuhan para konsumen seperti derma filler, facial treatment, Under Arm Glow, Spot Free, dan penanganan jerawat yang disesuaikan dengan kondisi kulit. Derma Express saat ini memiliki 4 cabang yaitu di Utan Kayu (Jakarta Timur), Tawakal (Jakarta Barat), Gading Serpong (Tangerang), dan Semarang (Jawa Tengah).

3. NATASHA SKIN CARE

Natasha adalah pusat perawatan wajah dan juga klinik kecantikan kulit yang mengusung slogan "Nature Meets Technology". Berdasarkan tag line-nya tersebut bisa disimpulkan bahwa Natasha mencoba mengkombinasikan bahan-bahan kosmetik alami alias herbal dengan teknologi tinggi untuk menghasilkan perawatan maksimal untuk kecantikan. Dalam ekseskusinya, tentunya Natasha tidak hanya dibantu oleh teknologi canggih tetapi juga dibantu dengan tenaga profesional. Natasha Skin Care juga terkenal dengan skin care berbahan herbal serta kecanggihan teknologinya

Bagi Natasha Skin Clinic Center, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk kulitnya. Maka dari itu, Natasha mengkategorikan perawatannya menjadi tiga kategori yaitu Teen, Men, and Women.

4. ZAP CLINIC

ZAP Clinic diklaim sebagai pionir inovasi untuk klinik kecantikan dengan sistem online terintegrasi (Integrated Online System) yang berlaku di seluruh cabang ZAP Clinic di Indonesia. Dengan dukungan teknologi canggih, dokter dan perawat yang profesional, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang bersahabat, ZAP telah dipercaya untuk melakukan lebih dari 1.000.000 prosedur treatment yang menjadikan ZAP sangat berpengalaman.

Menyediakan perawatan kecantikan berbasis laser dengan teknologi terbaik dunia, ZAP telah dikenal sebagai klinik yang menyediakan perawatan hair removal dan kecantikan berbasis laser dengan keamanan terbaik serta seluruh perawatannya ditangani langsung oleh dokter.

Tidak hanya hair removal, ZAP juga memiliki perawatan Photo Facial yang berfungsi untuk memperbaiki kulit dari lapisan paling dalam hingga lapisan terluar. ZAP terus mengembangkan berbagai perawatan kecantikan wajah dan tubuh serta berbagai beberapa produk kecantikan yang sesuai dengan komitmen ZAP untuk memberikan pengalaman treatment kecantikan terbaik. Berikut beberapa jenis treatment wajah yang dapat Anda pilih saat berkunjung di ZAP Clinic.

5. ERHA CLINIC

Erha Clinic sendiri memposisikan diri sebagai klinik perawatan kulit yang memiliki dua solusi perawatan, pertama, fokus pada kebutuhan yang spesifik untuk masing-masing pelanggan dan kedua, menyediakan produk perawatan yang dijual bebas tanpa resep dokter.

Selain layanan di klinik yang sangat lengkap dan dijalankan oleh para ahli yang berpengalaman, range produk kita yang dijual bebas juga sangat banyak, sehingga untuk orang yang belum ada waktu bertemu dokter atau baru mau coba produk Erha, bisa dilayani juga juga oleh Erha.

Perjalanan panjang Erha Clinic tentunya tidak terlepas dari komitmen Erha Clinic dalam memberikan solusi perawatan kulit kepada konsumen, sehingga Erha Clinic mendapatkan tempat tersendiri di hati konsumennya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : klinik kecantikan perawatan wajah