Baim Wong dan Paula Verhouven Dilaporkan Polisi karena Konten Prank KDRT

Bisnis.com, SOLO - Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi oleh organisasi masyarakat, Sahabat Polisi, pada Senin (3/10/2022).

Laporan tersebut tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan dalam nomor laporan LP/B/2386/X/ 2072/RIS. Keduanya dilaporkan buntut dari konten prank kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diunggah di Youtube.

Pasangan artis ini bisa dijerat dengan pasal 220 yang berbunyi, "Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, padahal mengetahui itu tidak dilakukan dapat diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan."

Mendapat kecaman publik

Sebelumnya diketahui, Baim Wong mendapat hujatan publik setelah mengunggah konten prank mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di tengah isu KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, netizen menilai konten prank milik Baim Wong tak berempati.

Baim dan istrinya pun menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Minggu (2/10/2022). Ia banjir hujatan dari netizen yang meminta videonya segera dihapus.

Video berjudul 'Baim KDRT, Paula Jalani Visum. Nonton sebelum di-Takedown' tersebut juga menunjukkan sang artis ingin mendengar komentar polisi yang bertugas mengenai laporan Paula.

"Cuma pengin denger komentar si polisinya. Kan ada yang ketawa, ada yang bener. Kalo bener ya kita ikutin aja," ucap Baim kepada sang istri.

Paula pun sebelumnya sempat menolak karena takut dimintai hasil visum dari KDRT yang dilakukan Baim.

"Foto aja. (Minta), 'Visum aja, pak, visum ini ada di dalam'. Bilang gitu," jelas Baim Wong kepada sang istri.

Prank tersebut pun dilakukan menggunakan kamera tersembunyi, sementara Baim Wong menunggu di dalam mobil.

Meski sudah meminta maaf atas prank yang dilakukannya, banyak netizen menilai tindakan Baim Wong sarat empati.

Dikecam Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier pun turut memberikan tanggapan mengenai video milik Baim Wong.

Melalui akun Instagramnya, Deddy menilai video prank tersebut telah melewati batas dan terkesan merendahkan polisi yang bertugas.

"@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank...But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya dan KDRT.. Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally... Coz this isn't personal.WHY TO THE LIMIT @tretanmuslim," tulis Deddy, Minggu (2/10/2022).

