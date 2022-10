Ini Film Terbaru Netflix yang Tayang Bulan Oktober 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix telah merilis sederet film yang dapat menemani waktu bersantai Anda di bulan Oktober 2022.

Berbagai genre mulai dari film romantis, thriller, hingga horor akan dirilis di bulan ini. Anda dapat memasukkan deretan film berikut ke dalam list film terbaru Anda.

Rekomendasi film Netflix terbaik yang tayang bulan Oktober 2022:

1. The Color Purple (1985)

Menampilkan sebuah kisah hidup Celie. selama empat puluh tahun seorang wanita Afrika-Amerika yang tinggal di Selatan yang selamat dari pelecehan dan kefanatikan yang luar biasa.

Ayah Celie menikahinya dengan Albert Johnson yang mempunyai sikap buruk dengan merendahkan Celie. Meski begitu Celie tetap bertahan dan berpegang pada mimpinya akan terjadi kebahagiaan di masa depan.

2. The Good Nurse

Film ini akan tayang mulai 26 Oktober 2022. Film ini menampilkan seorang perawat IGD yang terbebani dalam pekerjaan karena terlalu mengandalkan rekan kerja barunya yang bekerja tanpa pamrih. Hingga terjadilah kematian salah seorang pasien yang membuatnya curiga kepada teman barunya itu.

3. Last Seen Alive (2022)

Dibintangi oleh Gerard Butler dan Jaimie Alexander. Istri Will (Gerard Butler) Lisa (Jaimie Alexander) menghilang saat berhenti di sebuah pompa bensin.

Film ini menampilkan aksi Will yangberusaha menyelamatkan istrinya sambil menghindari polisi yang mencurigainya melakukan permainan kotor.

4. Call Me By Your Name (2017)

Film ini diperankan oleh Armie Hammer dan Timothée Chalamet yang merupakan salah satu aktor terbesar di dunia saat ini. Call Me by Your Name mengisahkan tentang potret cinta pertama yang melankolis dan sangat mempengaruhi.

Pada musim panas di tahun 1983, Elio yang saat itu berusia 17 tahun menjalin sebuah hubungan yang kemudian mengubah hidupnya dengan asisten riset ayahnya, Oliver.

Baca Juga : Simak 5 Film Horor Indonesia Terbaru, Tayang Bulan Oktober 2022

5. Freaky (2020)

Mengisahkan seorang siswi SMA (Millie) yang berusaha menghilangkan sebuah kutukan lantaran dirinya bertukar tubuh dengan seorang pembunuh berantai secara sendirinya.

Selain kelima film di atas, berikut daftar film Netflix yang dirilis hingga pertengahan Oktober 2022.

- 2 Oktober: Forever Queens

- 3 Oktober: Chip and Potato: Season 4

- 4 Oktober: Hasan Minhaj: The King’s Jester

- 5 Oktober: Mr. Harrigan’s Phone, Bling Empire: Season 3, High Water, Jumping From High Places, Nailed It: Season 7 , The Fight for Justice: Paolo Guerrero, The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave, Togo

- 6 Oktober: Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake, The Joys and Sorrows of Young Yuguo

- 7 Oktober: The Midnight Club, Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes, Luckiest Girl Alive, The Redeem Team, Derry Girls: Season 3, Doll House, Glitch, Kev Adams: The Real Me, Man on Pause, The Mole, Oddballs, Old People, Tiger & Bunny 2: Part 2

- 10 Oktober: Spirit Rangers

- 11 Oktober: The CageDEAW#13 Udom, Taephanich Stand Up Comedy Show, Iliza Shlesinger: Hot Forever, Island of the Sea Wolves

- 12 Oktober: Belascoarán, PI, Easy-Bake Battle, The Nutty Boy, Wild Croc Territo

- 13 Oktober: Dead End: Paranormal Park: Season 2, Exception, The Playlist, Someone Borrowed, Sue Perkins: Perfectly Legal

- 14 Oktober: Black Butterflies, The Curse of Bridge Hollow, Everything Calls for Salvation, Holy Family, Mismatched: Season 2, Take 1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :