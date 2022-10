Nicholas Saputra Perankan Rhun di Film Pendek Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu’

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - OPPO menggandeng sineas Indonesia Riri Riza dan Miles Films meluncurkan film pendek bernuansa romance misteri berjudul ‘Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu’.

Keseluruhan gambar dalam film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan berdurasi 30 menit ini diambil dengan menggunakan kamera dari OPPO Find X5 Pro 5G.

‘Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu’ adalah sebuah cerita sinematik tentang kompleksnya dunia mencipta. Film pendek drama bernuansa romance misteri ini bercerita tentang Rhun (35 tahun), seorang penulis yang terpikat dengan seorang pembaca novelnya dan kemudian terbawa dalam situasi yang tak terduga. Film ini disutradarai secara apik oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana.

Sutradara Riri Riza yang juga merupakan OPPO CineFinders mengatakan kolaborasi pembuatan film dengan menggunakan smartphone OPPO ini merupakan kali kedua.

"Setelah sebelumnya meluncurkan film pendek “You and Me in Low Angle”, tahun ini saya mencoba eksplorasi berbagai teknik pengambilan gambar dengan smartphone OPPO Find X5 Pro 5G melalui film “Kau, Rabu, dan Perkara2 Sepintas Lalu”," ujarnya.

Dia memaparkan, pengambilan gambar dalam nuansa yang minim cahaya agar dapat menampilkan suasana romance misteri yang tak terduga dan emosi-emosi di dalam film ini, tentu tidaklah mudah.

Tone warna gelap seringkali menjadi kendala dalam menampilkan emosi pemain. Tapi dengan smartphone OPPO Find X5 Pro 5G, kendala tersebut dapat teratasi. Ini memungkinkan saya mendapatkan hasil gambar yang memberikan sentuhan emosi dalam film ini.

Produser Miles Films Mira Lesmana mengatakan, mendesain produksi untuk film pendek ini menyenangkan sekali karena kami memiliki kebebasan untuk merancang ide cerita yang unik dan membuat sebuah produksi yang tidak terbebani oleh kru maupun budget yang besar. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapa saja bisa membuat film dengan smartphone dan memudahkan para sineas muda dalam proses pengambilan gambar untuk karya-karya film mereka.

Aktor sekaligus Brand Ambassador OPPO Indonesia, Nicholas Saputra mengatakan, setiap kali mendapatkan tawaran peran, dia harus tahu dulu karakter seperti apa yang diberikan kepada saya. Begitu pula untuk film ini, dirinya banyak berdiskusi dengan Riri Riza tentang karakter Rhun dan apa yang dia alami dan rasakan.

"Dengan begitu, saya dapat membawakan karakter Rhun yang diciptakan Mas Riri ke depan kamera. Karakter ini cukup menantang, situasi misteri harus terbangun dalam set yang sederhana namun berkarakter. Tantangan pengambilan gambarnya cukup sulit. Namun, ini dimudahkan dengan inovasi teknologi dalam pengambilan gambarnya,” ujarnya.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen dukungan OPPO terhadap industri kreatif termasuk industri perfilman di tanah air.

