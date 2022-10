Simak 10 Rekomendasi Film Komedi Korea yang Bikin Ketawa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film komedi Korea merupakan salah satu genre yang selalu berhasil mendapatkan tempat di hati para penggemarnya. Selain dapat mengundang tawa, film komedi dari negeri ginseng ini juga mampu meluapkan stress. Itulah sebabnya, meskipun dikemas dengan sedikit serius, pasti selalu ada komedi di dalam film nya.

Untuk para pecinta film Korea, kamu pasti tahu sebenarnya tanpa genre komedi pun di setiap film nya selalu menampilkan daya humor tersendiri. Tentu saja hal ini membuat para penonton dan penggemarnya menjadi lebih nyaman untuk menontonnya.

Tidak hanya itu, beberapa film komedi yang berasal dari Korea juga sangat memukau karena selain memiliki aktor yang jago dalam berakting, film-film ini juga hadir dengan sebuah plot cerita yang menarik.

Berikut ini beberapa rekomendasi film komedi Korea yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Extreme Job

Film ini merupakan salah satu film komedi Korea terbaik. Setelah gagal dalam misi terakhir mereka, sekelompok detektif narkotika muda yang dipimpin oleh Kapten Ko ditawari satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karir mereka. Mereka harus selalu melakukan pengawasan rahasia terhadap geng narkoba internasional.

Mereka mengintai geng kejahatan terorganisir dari sebuah warung ayam goreng. Tapi hal-hal berubah secara tidak terduga Ketika resep ayam detektif tiba-tiba mengubah restoran kumuh menjadi restoran terlaris di kotanya.

2. Secretly, Greatly

Pada film ini Kim Soo Hyun yang berperan sebagai seorang mata-mata di Korea utara yang dikirim ke Korea selatan. Untuk melancarkan misinya ini, ia menyamar sebagai seorang pria muda bernama Dong Gu yang mengalami keterbelakangan atau down syndrome.

Dong Gu tidak sendiri, ia mempunyai dua teman mata-mata yang menyamar juga menjadi seorang musisi rock dan seorang pelajar. Awalnya misi mereka berjalan dengan lancar, namun setelah kematian Kim Jong Ung, mereka dihadapkan dengan situasi yang sulit antara perebutan kekuasaan dan kejahatan.

3. Crush and Blush

Mi Sook adalah seorang guru perempuan yang berusia 29 tahun yang bisa dibilang guru paling tidak populer di sekolahnya. Awalnya ia adalah seorang guru bahasa Rusia di SMA, namun dipindahkan dan ditugaskan untuk mengajar bahasa inggris di SMP yang sebenarnya ia juga tidak paham.

Menariknya, ia memiliki satu masalah yaitu wajahnya yang selalu merona merah sehingga ia sering kali tidak mau mengangkat wajahnya. Masalahnya adalah ia jatuh cinta pada Soe, seorang guru yang sudah menikah. Namun, Mi Sook percaya bahwa Soe sebenarnya juga suka pada dia, hanya tidak berani untuk menunjukkan perasaannya.

4. Miss Granny

Film ini ternyata diadaptasi dari film Indonesia yang berjudul sweet 20. Film ini berkisah tentang seorang nenek yang bernama Oh Mal Soon, yang sangat energik namun sebenarnya kesepian. Hal ini yang membuat ia sering mengingat masa mudanya dan ingin merasakannya kembali.

Suatu hari Mal Soon pergi ke sebuah studio foto yang masih menggunakan kamera jadul. Ketika sedang foto-foto, tiba-tiba ia kembali berusia 20 tahun. Meski sang nenek sempat kaget, namun akhirnya Mal Soon mulai menjalani hidupnya sebagai wanita yang berumur 20 tahun dan mengubah Namanya menjadi Oh Doo ri.

5. Business Proposal

Film ini merupakan salah satu film terpopuler di Netflix. Drama komedi ini bercerita tentang perjodohan di tempat kerja. Awalnya tidak saling menerima, tetapi berakhir dengan saling jatuh cinta.

Film ini dibintangi dengan Kim Sejeong dan Seol In Ah. Jika kamu mencari tontonan ringan yang menghibur, film ini sangat direkomendasikan. Kisah romantis yang dipadukan dengan humor yang ditawarkan dari film ini sangat menarik.

6. Penny Pinchers

Film ini menceritakan tentang kisah Chun Ji-Wong seorang lulusan perguruan tinggi yang sering kali gagal Ketika wawancara kerja. Dia hidup dari uang yang diberikan oleh ibunya dan hasil restorasi restoran kecil di desa. Pada suatu hari, Ji-Wong ingin sekali mengajak kencan sang kekasih yaitu Gu Hong-Sil. Pacarnya ini dikenal sangat hemat, bahkan cenderung tidak mau menjalankan hal yang sia-sia.

7. I Can Speak

Film ini diangkat dari kisah nyata. Kisah ini tentang para wanita penghibur dalam masa pendudukan Jepang di Korea Selatan yang menuntut sebuah keadilan. Film ini mengisahkan Nah Ok-Bun yang merupakan mantan wanita penghibur yang ingin sekali membantu teman-temannya untuk beraksi di audiensi public wanita penghibur yang menjadi korban perang Jepang di Washington DC.

Dalam kisahnya, Ok-Bun awalnya menemukan kesulitan untuk mendapatkan mentor yang baik untuk mengajarkan bahasa Inggris. Ia tidak pernah menyerah dan terus berusaha, hingga akhirnya bertemu dengan Park Min-Jae yang merupakan seorang pegawai negeri sipil yang baru masuk kantor dan merasa cocok dengannya.

8. Mission: Possible

Film ini disutradarai oleh Kim Hyung-Joo dan diadaptasi dari seri Mission: Impossible oleh Bruce Geller. Pemeran utama dari film ini adalah Lee Sun-Bin dan Kim Young-Kwang. Mission:Possible menceritakan seorang agen rahasia pemula Da-Hee yang menerima informasi bahwa sejumlah besar senjata api ilegal diselundupkan ke Korea dan ia kirimkan untuk menyelidiki kasus.

Da-Hee bertemu dengan Su-Han, yang seharusnya membantunya dengan kasus ini, tetapi karena keterampilannya yang buruk, mereka terus berdebat tentang hal-hal yang sangat sepele. Saat saksi mereka tiba-tiba dirumah, mereka berdua menjadi tersangka utama.

9. Exit

Yong-Nam lulus dari Universitas beberapa tahun yang lalu, tetapi ia masih mencari pekerjaan yang layak. Yong-Nam memiliki hobi panjat tebing karena ia merupakan peserta aktif semasa kuliahnya.

Sementara itu, Ibu Yong-Nam, Hyun-Ok akan berusia 70 tahun dan ia akan merayakan ulang tahunnya di aula konvensi. Pada perayaan ulang tahunnya, Yong-Nam melihat Ui-Joo. Ia bekerja sebagai asisten manajer di Gedung pertemuan.

Kembali di masa universitas mereka, Yong-Nam dan Ui-Joo adalah anggota klub panjat tebing. Yong-Nam mengakui perasaan untuknya saat itu, tetapi Ui-Joo menolaknya. Hingga hari ini, Yong-Nam masih menyimpan rasa untuk Ui-Joo.

10. Sunny

Tokoh utama dari film ini adalah Im Na Mi, seorang wanita paruh baya yang semasa SMA nya memiliki geng pertemanan yang beranggotakan enam orang, bernama Sunny. Setelah sekian lama, mereka terpisah karena sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing Ketika dewasa. Suatu hari, Na Mi ingin mengumpulkan kembali teman-teman se-geng nya ini setelah tahu bahwa salah satu anggotanya adalah pengidap kanker akut.

Kisah nostalgia tentang kehebatan, kekompakkan dan pertemanan yang mendalam antara mereka Ketika SMA pun menjadi cerita yang seru untuk kamu tonton. Dengan latar belakang tahun 1980-an, film ini dijamin akan bikin kamu ngakak.

Itulah beberapa rekomendasi film komedi Korea yang tentunya bisa menghibur kamu dikala sedang bosan.

