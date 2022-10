Rekomendasi Drama China Tentang CEO yang Menarik untuk Ditonton

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Drama China tentang CEO rupanya memiliki banyak peminat. Seperti namanya, drama ini biasanya berlatar tempat di sebuah kantor atau perusahaan.

Cerita dan konflik yang diangkat juga biasanya seputar kehidupan di kantor. Lantas, apa saja drama China tentang CEO rating tertinggi? Ini daftarnya khusus untuk Anda.

Berikut daftar Drama China Tentang CEO yang wajib ditonton:

Boss and Me

Drama China CEO ini tayang pada tahun 2014. Meskipun demikian, drama ini ternyata masih menyita perhatian penggemarnya. Drama ini bercerita tentang ahli waris kerajaan yang memiliki adik dengan golongan darah langka.

Ia kemudian mengangkat karyawati di perusahaannya untuk menjadi pendonor darah adiknya. Tanpa di duga, ternyata dirinya justru jatuh hati pada karyawati tersebut.

Tapi ternyata, teman masa kecilnya justru sudah lama jatuh hati pada dirinya. Bagaimana kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut? Temukan jawabannya setelah menyaksikan drama China CEO ini.

Unforgettable Love

Drama China romantis CEO lainnya yang tak kalah seru yaitu Unforgettable Love. Drama ini tayang pada tahun 2021 lalu. Dikisahkan terdapat seorang CEO muda dan tampan beranam He Qiao Yan yang sedang mencari dokter untuk merawat anak laki-lakinya.

Pencarian dokter ternyata tidak mudah, hal tersebut dikarenakan Xiao Bao mudah merasa takut jika bertemu orang baru. Akan tetapi, anak laki-laki tersebut ternyata bisa dekat dan nyaman dengan dokter bernama Qin Yi Yue.

Fate

Fate merupakan drama china tentang perjodohan CEO yang tayang pada tahun 2020. Cerita dalam drama ini diangkat dari novel berjudul sama.

Drama ini mengisahkan Xia Ran Ran dan Shao Ming Zhe yang dipaksa untuk bertunangan.

Padahal, keduanya sudah menyukai orang lain. Hal inilah yang membuat pasangan hasil perjodohan tersebut selalu bertengkar.

Akankah hubungan mereka berhasil masuk ke jenjang pernikahan? Atau justru keduanya memutuskan untuk membatalkan tunangan? Saksikan drama China ini untuk mengetahui akhir ceritanya.

You Are My Destiny

Pilihan drama China berikutnya yang menarik untuk ditonton yaitu You Are My Destiny. Drama China tentang CEO dingin ini bercerita tentang hubungan CEO cool dengan perempuan culun.

Awalnya, mereka hanya saling menghibur seusai dikecewakan oleh pasangan masing-masing. Namun, mereka tidak sengaja menghabiskan malam bersama dan perempuan culun itu pun hamil.

Merasa harus bertanggung jawab, sang CEO kemudian menjalin pernikahan kontrak perempuan tersebut walaupun sebenarnya dirinya sudah bertunangan.

Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan drama China tentang CEO ini di platform streaming legal.

About Is Love

Drama China tentang CEO lainnya yaitu About Is Love. Drama ini bercerita tentang CEO yang merupakan seorang OCD. Kondisi tersebut dirinya sering merasa repot. Kondisinya semakin parah karena ia juga memiliki alergi sentuhan dengan manusia.

Ia akan mengalami ruam saat bersentuhan dengan orang lain. Untuk menyembuhkan alerginya, ia sering berganti pasangan sehingga sering disebut playboy.

Keanehan muncul saat ia bersentuhan dengan mahasiswi seni yang cantik. Ia tak sengaja bersentuhan dengan mahasiswi tersebut dan ruam di kulitnya tidak muncul.

Mengetahui hal tersebut, ia kemudian meminta mahasiswi tersebut untuk membantunya sembuh.

Mereka pun akhirnya sering menghabiskan waktu bersama.

Kedekatan di antara keduanya, lama kelamaan menimbulkan rasa suka. Hingga akhirnya, mereka mengingat kejadian 10 tahun lalu yang pernah mereka alami bersama.

Kejadian apakah itu? Saksikan drama ini untuk mengetahui akhir ceritanya.

Itulah sejumlah drama China tentang CEO yang bisa Anda tonton. Selain drama lama, Anda juga bisa menyaksikan drama China tentang CEO 2022 di platform streaming andalan Anda.

