Disney+ Bakal Rilis Because We Forget Everything, Ungkap Sisi Lain Jepang!

Bisnis.com, JAKARTA – Layanan video sesuai permintaan (Subscription Video On-Demand/SVOD) Disney+ Hotstar mengumumkan akan meluncurkan drama Jepang berjudul Because We Forget Everything pada Rabu, 14 September 2022.

Aktor Hiroshi Abe mengatakan bahwa drama ini akan membuka mata orang-orang yang masih asing tentang Tokyo, tentang sisi lain yang jarang terlihat dari ibukota Jepang tersebut.

"Saya pikir orang-orang di luar negeri, mereka hanya memiliki kesan yang terbatas tentang Tokyo. Mereka akan melihat momen-momen yang terjadi di gang-gang yang jarang tersorot, pemandangan keseharian masyarakat pun cukup difilmkan dengan indah," ujar Abe saat konferensi pers virtual terbatas, Minggu (11/9/2022).

Sekadar informasi, drama yang dibintangi oleh Hiroshi Abe ini akan menjadi salah satu konten original Disney+ Jepang pertama yang bakal tayang.

Drama ini pun akan menghadirkan banyak teka-teki yang akan tersajikan pada dengan jumlah 10 episode.

Adapun, serial drama yang disutradarai oleh Yukiko Sode ini menceritakan tentang penulis bernama M (Hiroshi Abe) yang memiliki perawakan cuek, bahkan kepada kekasihnya. Namun, saat malam Halloween pacarnya yang bernama F tiba-tiba menghilang.

Alhasil, sifat cuek M akhirnya luluh ketika F tidak memberikan kabar selama 3 minggu, di mana dirinya mulai menelusuri tempat-tempat yang berkaitan dengan F mulai dari rumahnya hingga tempat kerjanya.

Dari penelusuran tersebut, M mendapat fakta mengejutkan bahwa F memiliki sisi lain yang jauh berbeda dari yang selama ini dirinya ketahui.

Abe meyakinkan bahwa serial drama ini tidak hanya menyajikan jalur cerita yang menarik, misterius, dan bikin penasaran, tetapi Because We Forget Everything juga memiliki banyak tangkapan gambar menarik dari sisi lain Ibu Kota Jepang, yaitu Tokyo.

