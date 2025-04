When Life Gives You Tangerines: Kisah Cinta Abadi di Pulau Jeju

Bisnis.com, JAKARTA - Film drakor When Life Gives You Tangerines merupakan drama korea berlatarkan di pulau Jeju yang tayang di Netflix sejak 7 Maret 2025.

Dilansir dari soompi.com pada Senin (7/4/2025), drama korea (drakor) ini disutradarai oleh Kim Won-seok dan ditulis oleh Lim Sang-choon, menghadirkan kisah cinta yang mengharukan dengan latar belakang Pulau Jeju pada era 1950-an hingga masa kini.

Drama ini mengisahkan perjalanan hidup Ae-sun dan Gwan-sik, dua individu yang tumbuh bersama di Pulau Jeju. Ae-sun, diperankan oleh IU, adalah seorang wanita pemberani dengan kecintaan mendalam terhadap sastra dan bercita-cita menjadi penyair.

Baca Juga Sinopsis Film Drama Korea Moving Season 2

Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya tidak dapat mengejar pendidikan formal. Sementara itu, Gwan-sik, diperankan oleh Park Bo-gum, adalah pria pendiam tetapi pekerja keras yang selalu mendukung Ae-sun dalam mengejar mimpinya.

Kisah mereka melintasi berbagai dekade, menghadapi tantangan seperti bencana alam, penolakan keluarga, dan gejolak politik, tetapi cinta mereka tetap bertahan.

Daftar Pemain When Life Gives You Tangerines

* Lee Ji-eun (IU) sebagai Ae-sun muda dan putrinya, Geum-myeong. IU memerankan dua karakter yang menunjukkan perjalanan hidup dari dua generasi.

* Park Bo-gum sebagai Gwan-sik muda. Karakter Gwan-sik digambarkan sebagai sosok yang setia dan penuh dedikasi terhadap keluarganya.

* Moon So-ri sebagai Ae-sun dewasa. Aktris veteran ini memerankan versi dewasa dari Ae-sun, menunjukkan perkembangan karakter seiring berjalannya waktu.

* Park Hae-joon sebagai Gwan-sik dewasa. Dia memerankan Gwan-sik dalam fase kehidupan yang lebih matang, menghadirkan kedalaman emosional pada karakter tersebut. (Mianda Florentina)