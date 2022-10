Simak 5 Drama China Terbaru yang Sayang untuk Dilewatkan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Drama China terbaru hadir dalam berbagai cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Berbagai jalan cerita unik selalu hadir untuk menemani penggemar setia dari drama China ini.

Alur cerita yang tidak mudah untuk ditebak membuat penonton penasaran dengan kelanjutan cerita yang ada di drama tersebut.

Selain jalan cerita yang menarik, yang menjadikan drama China ini sebagai drama populer yaitu pemain yang tampan dan cantik.

Berikut ini beberapa rekomendasi drama China terbaru dengan jalan cerita yang sangat menarik.

Daftar Drama China Terbaru yang Harus Ditonton:

My Girlfriend is An Alien 2

Rekomendasi drama yang pertama yaitu ada drama dengan judul My Girlfriend is An Alien 2 yang merupakan lanjutan dari season pertama.

Drama yang dibintangi oleh Wang Peng dan Bie Thassapak Hsu ini punya jalan cerita yang sangat menarik.

Menceritakan tentang Chai Xiaoqi dan Fang Leng yang sudah resmi menikah dan menghadapi berbagai cobaan di season sebelumnya.

Pesta yang berlangsung tetapi justru Xiaoqi harus dijemput paksa untuk kembali ke planet asal yaitu Cape Town.

A Romance of the Little Forest

Rekomendasi drama China terbaru 2022 selanjutnya yaitu ada drama dengan judul A Romance of the Little Forest yang tayang di bulan September 2022. Drama yang disutradarai oleh Cai Cong ini termasuk drama yang sangat menarik.

Menceritakan tentang seorang Yu Meiren yang merupakan fashion blogger dimana ia diam-diam menaruh hatinya pada Zhuang Yu yang merupakan seorang profesor Botani.

Sikap profesor acuh dan selalu sibuk ini membuat hati Yu Meiren terluka. Keduanya memutuskan untuk berpisah saja dalam beberapa tahun hingga akhirnya waktu mempertemukan keduanya yang berhasil menghidupkan kembali cinta keduanya.

Be My Princess

Daftar drama China terbaru selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Be My Princess yang merupakan drama fantasi dengan alur cerita yang menarik.

Drama ini menceritakan tentang seorang penerjemah paruh waktu bernama Ming Wei yang memiliki bakat terpendam di bidang akting.

Yang mengejutkan disini, ia terpilih menjadi pemeran utama dalam sebuah drama dan beradu peran bersama Mu Ting Zhou. Mereka memerankan drama yang menceritakan seorang putri dan master pada Dinasti Ming.

Mu Ting Zhou mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya hanya mampu mengingat Ming Wei saja. Mu Thing Zhou kemudian mencoba untuk kembali memulihkan ingatannya dengan bantuan dari Ming Wei.

Night of Love With You

Drama selanjutnya yaitu drama dengan judul Night of Love With You yang merupakan drama fantasi romantis.

Drama ini menceritakan tentang Qi Qi yang masuk ke dunia komik yang digambar olehnya sendiri. Qi Qi ini mendapatkan karakter antagonis yang kejam.

Tetapi, tragedi yang membawanya masuk ke dunia komik ini membuatnya berubah karakter menjadi pahlawan wanita dengan nama Luo Qing dan memulai petualangan baru.

Immortal Samsara

Rekomendasi drama selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Immortal Samsara yang merupakan drama dengan alur cerita menarik. Mengisahkan tentang Ya Dan dan Yu Mo yang bertemu Tang Zhou di lembah pada saat sedang menuruni gunung.

Tang Zhou ini merupakan pemuda pemberani dan jujur dan membuat ketiganya menjadi akrab selama mereka di perjalanan. Perjalanan yang penuh hambatan berhasil untuk dilalui hingga mereka berhasil untuk mencapai keberhasilan.

Itulah beberapa rekomendasi drama China terbaru yang bisa Anda tonton dengan berbagai kisah menarik yang ada di dalamnya.

