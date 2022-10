Deretan Manfaat Temulawak untuk Wajah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA -Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) merupakan tanaman asli Indonesia. Akar dan rimpang secara tradisional digunakan untuk gangguan perut.

Temulawak juga mengandung bahan kimia yang dapat meningkatkan produksi empedu dalam tubuh.

Orang menggunakan temulawak untuk gangguan pencernaan, sindrom iritasi usus besar (IBS), masalah kandung empedu, dan banyak kondisi lainnya, tetapi tidak ada bukti ilmiah yang baik untuk mendukung penggunaan ini.

Baca Juga : Perpaduan Temulawak dan Lada Hitam Ampuh Jaga Kesehatan Hati

Selain untuk kesehatan, temulawak juga ternyata baik untuk kecantikan wajah.

Head of Marketing Communications and Digital Marketing PT Cressindo Kusuma Ahmad Rifai produsen skincare berbahan temulawak The Face Temulawak mengatakan temulawak memiliki banyak manfaat untuk wajah sebagai berikut:

• Memutihkan dan mencerahkan

• Menghaluskan dan menutrisi kulit wajah

• Membantu menyamarkan flek hitam di wajah

• Membantu mengurangi kerutan dan noda bekas jerawat di wajah

• Membantu mengecilkan pori-pori di wajah

• Menjadikan kulit wajah tampak mempesona dan cantik alami

• Menghilangkan jerawat dan bekas jerawat

Baca Juga : Temulawak Bisa Jadi Antivirus Cegah Corona, Ini Kata Para Ahli

"Temulawak merupakan bahan utama dalam pembuatan produk perawatan kami, dicampur dengan bahan-bahan pilihan terbaik lainnya," ujarnya.

Sementara itu, dia juga memberikan tips bagaimana memilih produk skincare temulawak yang aman.

Pertama, yang sudah terdaftar di BPOM.

Baca Juga : Apa Manfaat Minum Temulawak?

Kedua, kandungan di dalamnya tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon atau bahan kimia lainnya sehingga aman tanpa menimbulkan efek samping pada wajah.

Kandungan pelengkap, semisal diperkaya dengan UV filter dengan fungsi yang baik untuk melindungi kulit wajah dari efek buruk sinar matahari. Bisa digunakan untuk pria maupun wanita. Dapat digunakan untuk semua jenis kulit.

Sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu, salah satunya dengan mencari referensi atau review & testimoni dari pengguna yang sebelumnya pernah menggunakan produk tersebut.

Anda bisa mencari referensi melalui teman/saudara terdekat, atau kalau buntu bisa mencari info di melalui internet. Cari review terpercaya dari blogger, hindari review dari toko online karena pasti tidak objektif. Atau bisa juga ditanyakan di akun media sosial, milis, atau forum yang banyak kita temukan di internet.

"Khusus untuk produk kosmetik atau kecantikan Anda harus ekstra hati-hati, karena digunakan pada bagian tubuh yang sensitif, yaitu wajah. Tentunya Anda tidak boleh memilih produk apa pun, karena alih-alih mendapatkan wajah yang ideal, justru akan rusak karena salah memilih produk," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : rempah Skincare perawatan wajah