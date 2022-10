Marvel Studios Rilis Sinopsis Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Marvel Studios akhirnya resmi merilis trailer film ketiga Ant-Man, yakni Ant-Man and the Wasp: Quantumania pada Selasa (25/10/2022).

Dikutip melalui rilis yang diterima Bisnis, Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan menjadi film petualangan sci-fi epik yang akan hadir di bioskop pada 17 Februari 2023.

Marvel menyatakan Quantumania merupakan film yang secara resmi memulai fase 5 dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

“Dalam film yang secara resmi memulai fase 5 Marvel Cinematic Universe ini, pasangan Super-Hero Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) kembali untuk melanjutkan petualangan mereka sebagai Ant-Man and The Wasp,” demikian isi rilis tersebut, Rabu (25/10/2022).

Lebih lanjut, film ketiga dari Ant-Man ini juga akan diwarnai dengan hadirnya orang tua Hope, Hank Pym (Michael Douglas) dan Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Dalam film tersebut mereka menjelajahi Quantum Realm, berinteraksi dengan makhluk baru yang aneh dan memulai petualangan yang akan mendorong mereka melampaui batas pikiran mereka.

Bahkan, Jonathan Majors juga bergabung dengan petualangan ini sebagai Kang. Sutradara Peyton Reed kembali menjadi sutradara serta Kevin Feige dan Stephen Broussard sebagai produser.

Untuk diketahui, final musim pertama Loki mengungkapkan He Who Remains menciptakan Time Variance Authority untuk mengatur aliran waktu dan mencegah cabang lebih lanjut dari Sacred Timeline yang merupakan hasil dari Perang Multiversal yang dapat memusnahkan semua kenyataan.

Kang Majors akan kembali di Avengers: The Kang Dynasty, yang pertama dari dua bagian akhir Multiverse Saga yang bakal ditutup dengan Avengers: Secret Wars.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania merupakan film ketiga dari film solo Ant-Man setelah film pertamanya yang rilis pada 2015 dan Ant-Man and the Wasp tiga tahun kemudian.

