Marvel Tunda Penayangan 4 Film Ini, Salah Satunya Deadpool 3

Bisnis.com, SOLO - Marvel Studios telah merilis daftar proyek film dan serial mereka untuk Phase 5 dan 6.

Judul-judul baru tersebut akan ditayangkan pada akhir 2022 hingga 2024 mendatang. Black Panther: Wakanda Forever menjadi film pembuka dalam MCU.

Pembuatan film Fantastic Four yang didapuk memiliki cerita berbeda dari sebelum-sebelumnya akan mengalami kemunduran.

Bahkan film Deadpool 3 yang membuat heboh penggemar MCU juga akan mundur karena masalah produksi.

Berikut daftar film MCU yang akan ditunda penayangannya:

Blade

Film Blade yang memiliki jadwal penayangan pada 11 November 2023 ini akan diundur ke tanggal 6 September 2024.

Hal ini dikarenakan sutradara Bassam Tariq keluar dari produksi film Marvel. Akhirnya harus dicari pengganti untuk menyelesaikan film ini.

Marvel juga harus memperbaiki naskah film Blade. Untuk diketahui, Blade dibintangi oleh Mahershala Ali.

Deadpool 3

Diperankan oleh Ryan Reynolds, Deadpool 3 akan diundur penayangannya ke 8 November 2024.

Film ini juga berhasil membuat heboh karena akan menampilkan Wolverine yang dibintangi oleh Hugh Jackman untuk kembali.

Fantastic Four

Marvel mengganti jadwal penayangan Fantastic Four dari 8 November 2024 menjadi 14 Februari 2025. Film Marvel terbaru ini berhasil membuat fans penasaran karena belum diumumkan deretan pemerannya.

Namun yang pasti, karakter Reed Richards dari universe berbeda telah diperankan oleh John Krasinski, yang sebelumnya telah muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. F

Avengers: Secret Wars

Film yang akan menutup Phase 5 MCU ini akan ditayangkan pada 1 May 2026, setelah memiliki jadwal penayangan pada 2024.

Film Marvel terbaru ini akan tayang setelah Avengers: The Kang Dynasty dengan membawakan cerita besar seperti Avengers: Infinity War.