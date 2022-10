Simak 9 Urutan Film DC Lengkap Sesuai Alur, Wajib Tahu!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Alur penayangan atau urutan film DC memang mirip dengan Marvel Cinematic Universe. Faktanya di setiap tayangan, ada garis waktu peristiwa yang muncul selama 7 tahun terakhir.

Film DC yang pertama kali diputar di bioskop adalah Man of Steel yang diproduksi oleh Christopher Nolan, reboot superman yang diatur oleh Zack Snyder yang akan muncul serangkaian film yang saling berhubungan.

Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Justice League pada dua bagian. Apalagi untuk lima film setelahnya yang memiliki ketertarikan satu sama lain. Kejadian dalam satu film dibangun dalam film lain, menciptakan beberapa persilangan dan akting yang menarik.

Inilah beberapa urutan film DC yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Wonder Woman (2017)

Meskipun film ini menjadi film keempat dalam DCEU, film Wonder Woman terjadi paling awal di timeline. Film ini menandai penampilan kedua Gal Gadot yang berperan sebagai Diana Prince atau Wonder Woman dan mengikuti perkenalannya di Batman vs Superman: Dawn of Justice pada tahun 2016.

Film ini memperkenalkan penonton dan Diana kepada pilot AS Steve Trevor setelah ia menabrak Themyscira, pulau tersembunyi di Amazon. Setelah itu, tentara Jerman menyerbu Themyscira dan peristiwa tertentu lainnya memimpin Diana dan Steve untuk meninggalkan pulau dan melakukan perjalanan ke London.

2. Wonder Woman 1984 (2020)

Kali ini membahas wonder woman yang berlatar pada tahun 1984. Peristiwa film ini membawa Wonder Woman berhadapan dengan Cheetah (Kristen Wiig) dan Maxwell Lord (Pedro Pascal). Wonder Woman 1984 berlangsung sebelums semua film DCEU lainnya selain yang asli, dan tidak menampilkan terlalu banyak ikatan dengan karakter atau film lain.

3. Man of Steel (2013)

Film ini merupakan film yang memulai DCEU dan memperkenalkan dunia pada Superman versi Henry Cavill. Film ini dimulai dengan menunjukkan kepada penonton penghancuran planet asal Kal-El, Krypton sebelum menggambarkan bumi pada sekitar tahun 2013.

Clark Kent tumbuh dan menjadi superman legendaris dan ditemani oleh beberapa wajah yang familiar di sepanjang film, antara lain Lois Lane (Amy Adams), General Zod (Michael Shannon), Martha Kent (Diane Lane), Jonathan Kent (Kevin Costner).

4. Batman vs Superman Dawn of Justice (2016)

Film ini terjadi selama 18 bulan setelah peristiwa Man Of Steell dan menceritakan tentang kisah tentang bagaimana Batman (Ben Affleck) bereaksi terhadap ide alien sekuat Superman.

Film ini menandai pertama kalinya Batman dan Superman membintangi film live-action bersama, dan juga memperkenalkan penonton ke versi Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), Alfred Pennyworth (Jeremy Irons), Lex Luthor (Jesse Eisenberg) dan yang lainnya.

5. Suicide Squad (2016)

Film yang satu ini mengisahkan awal mula terbentuknya Suicide Squad yang berisi kumpulan psikopat kriminal. Mereka dibentuk oleh agen Pemerintah untuk mengantisipasi apabila terhadap kemunculan makhluk kuat lainnya.

Demi menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi, kelompok ini melakukan berbagai aksi berbahaya. Salah satu karakter yang sangat melekat dalam kelompok Suicide Squad yaitu Harley Quinn yang diperkirakan oleh Margot Robbie

6. Harley Quinn: Birds of Prey (2020)

Film ini bercerita tentang Harley Quinn (Margot Robbie) yang baru saja putus dengan kekasihnya, Joker. Ia pun menyalurkan kesedihannya dengan melakukan kekacauan. Hal itu kian menjadi saat dirinya bertemu penjahat-penjahat wanita lain dan bergabung untuk menghancurkan kota dengan alasan emansipasi wanita.

Film ini menampilkan aksi perkelahian yang seru, pertemuan Harley dan rekan-rekan wanitanya juga tidak kalah menarik. Kamu akan sangat terhibur menyaksikan aksi Harley dan teman-temannya dalam melawan kawanan gangster.

7. Justice League (2017)

Justice League seperti kelompok Avengers dalam film Marvel. Judul yang satu ini menghadirkan sederet superhero DC terkenal mulai dari Batman, The Flash, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman (Jason Momoa) dan tidak ketinggalan ada Superman.

Film ini mengisahkan dua tahun berlalu setelah pengorbanan Superman di akhir film Batman vs Superman. Dimana bumi diserang oleh Steppenwolf, seorang alien dari Planet Apokolips. Karena hal itu para superhero Bersatu untuk menghadapinya.

8. Aquaman (2018)

Dalam film Aquaman, sesuai dengan judulnya film yang satu ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Arthur Curry alias Aquaman yang merupakan pewaris kerajaan di bawah laut Atlantis.

Namun, ia memilih untuk hidup sebagai manusia bersama sang ayah, hingga suatu Ketika Orm, yang merupakan saudara tirinya berusaha untuk menghancurkan dunia manusia. Hal tersebut membuat Arthur kembali ke laut sebagai pewaris Atlantis dan melawan Orm dibantu dengan salah satu penghuni laut bernama Mera.

9. Shazam (2019)

Film ini menjadi film superhero kocak yang dijamin bikin kamu sakit perut karena akan bikin kamu kebanyakan ketawa. Film ini menyoroti kisah seorang anak-anak yang bernama Billy Batson. Ia dipilih oleh seorang penyihir sakti, Shazam untuk memiliki kekuatan layaknya superhero. Berbagai aksi seru dengan humor menggelitik dan juga ancaman Doctor Sivana membuat film ini jadi penutup yang sempurna.

Itulah beberapa urutan film DC yang wajib kamu tonton.

